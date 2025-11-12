Британската бойна машина „Аякс“ е готова за война с Русия

Британската армия модернизира арсенала си, стремейки се да засили възможностите си с оглед на конфликт с Русия на континента. Като част от този процес на модернизация, британската армия постигна начална оперативна способност със системата за сухопътни превозни средства „Аякс”, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

„Аякс“ е семейство от верижни, високопроходими, дигитално оборудвани бронирани бойни машини.

Основната система за сухопътни превозни средства е кръстена на Аякс, митологичен древногръцки герой, който се е сражавал в Троянската война редом с Ахил, Одисей и Агамемнон.

„Аякс“ е специален в смисъл, че има шест варианта, всеки с различно име. Така че, в допълнение към „Аякс“, има още „Атлас“, „Атина“, „Аполо“, „Арес“ и „Аргус“. Всяка версия на бойната машина на пехотата споделя възможности, но е пригодена за различни мисии, включително противотанкови, въоръжено разузнаване, бойно инженерство, командване и контрол, както и мисии за възстановяване и ремонт.

„Аякс“ е усъвършенствана, напълно дигитализирана система за сухопътни превозни средства, която осигурява трансформационна промяна във възможностите на британската армия. В семейството Ajax има шест варианта, всички базирани на обща базова платформа“, заявява британската армия за бойната машина на пехотата.

В зависимост от версията на бронираната бойна машина, тя е въоръжена с 40-милиметрово автоматично оръдие, 7,62-милиметрови картечници и противотанкови ракети FGM-148 Javelin. Освен това, „Аякс“ може да достигне скорост от приблизително 43 мили в час, в зависимост от терена. Необходим е екипаж от трима души, а версията с бойна машина на пехотата може да превозва до седем напълно заредени войници.

„”Аякс” достигна начална оперативна готовност . За тези, които не знаят, „Аякс” е първата в света наистина дигитална бронирана бойна машина и това показва, че се трансформираме, за да останем напред, и че изпълняваме прегледа на отбраната и изграждаме по-силно партньорство с индустрията“, каза началникът на Генералния щаб, генерал сър Роланд Уокър, по повод важния етап на Аякс.

Кавалерийският полк на домакинството е първото подразделение, което ще получи „Аякс“, но с леко закъснение. Неуспехи забавиха доставката на новата бойна машина с близо осем години .

„Аякс помага за поддържането на над 4100 работни места, 230 компании и по този начин се е превърнал във важна част от нашия национален арсенал“, разкри генерал сър Роланд Уокър.

Това е ключов момент, тъй като продължителните бойни операции изискват здрава и стабилна индустрия, доставяща оръжейни системи. Например, боевете в Украйна показаха, че дори съвременни оръжейни системи, като например основните бойни танкове M1 Abrams, Challenger 2 и Leopard 2, могат да бъдат унищожени. Така че е ключово за една армия да има зад гърба си отбранителна индустриална база, която може бързо да ремонтира и изгражда нови оръжейни системи.

„Това е система за производство и умения, а не само за запаси. Това постижение е най-вече за хората, тактиците и техниците, чиито умения и решителност правят Аякс реалност. И това доказва, че когато инвестираме в нашите хора и приемаме трансформацията, ние предоставяме повече от просто платформи“, добави най-високопоставеният офицер в британската армия.

Бронираната бойна машина е проектирана и построена от General Dynamics UK.