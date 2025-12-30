Путин с дворец в окупирания Крим: Разполага с частна болница, позлатена баня, криокамера СНИМКИ/ВИДЕО

Владимир Путин е обвинен в тайно заграбване на ултралуксозен дворец за 100 милиона паунда на ръба на скала в окупирания Крим - заедно с частна болница, операционна зала, криокамера и позлатени бани.

Разпростиращият се комплекс, скрит на нос Ая в южния край на Черноморския полуостров, първоначално е бил построен за сваления украински президент Виктор Янукович. Оттогава е превърнат в това, което следователите описват като "огромен дворец“, принадлежащ на руския диктатор, според разследване на екипа на "убития“ враг на Кремъл Алексей Навални.

Само главната къща е с площ от 96 875 квадратни фута, като втора сграда на скалната страна е с площ от близо 53 820 квадратни фута, скрита под озеленени градини. В допълнение има частна алея, кей и изкуствен плаж с бял пясък, а нова хеликоптерна площадка е разположена по-високо по склона.

Интериорът, според проектните документи и снимки, е разкошен дори по стандартите на Путин в другите му дворци, включително Валдай, който той твърди, че украински дронове са се опитали да атакуват тази седмица - и Геленджик, още по-голяма резиденция на върха на скалата край Черно море.

Разточителен лукс

"Излишъкът от лукс започва да кара човек да се чувства леко гадно“, каза екипът на Навални.

Има две "кралски спални“ в отделни крила. Само главната спалня на Путин е с площ от 225 кв. м., а банята е 50 кв. м. Будоарът е "с размерите на три стандартни двустайни апартамента“.

"С помощта на златна стълба и златен парапет, човек може да се качи в златно джакузи и в отпуснато състояние да гледа Канал 1 [на контролираната от Путин държавна телевизия]"

Баня с форма на цветя струва еквивалента на 28 330 паунда, казват разследващите и добавят: "За тази сума бихте могли да си купите студио, например в [руския курорт] Сочи.“

Но общата цена на кранове, държачи за тоалетна хартия и куки за халати е 104 000 паунда във всяка от основните бани.

Има женска спалня, вероятно за дългогодишната любовница на Путин Алина Кабаева, на 42 години, и спални за синовете им на десет и шест години.

Има и стая на адютант за лакея на Федералната служба за охрана на Путин.

Частна болница

Цял етаж е частна болница - характеристика, забелязана и в другите му дворци, което отново повдига въпроси относно здравето на 73-годишния служител. Той включва кабинет за лекарски преглед, кабинет на УНГ лекар, стоматологичен кабинет и пълномащабна операционна зала - оборудвана с най-съвременни немски и финландски медицински апарати.

Има "ултразвуков апарат на стойност 2 милиона рубли, маса за преглед и масаж, голямо количество диагностично и тестово оборудване, електрокардиограф, физиотерапевтично оборудване и т.н.“.

Обсесията на Путин от здравето му е ясна. Изследователите отбелязват "устройство за невромускулна стимулация и оборудване за анализ на състоянието на дъвкателните мускули и траекторията на движение на долната челюст“.

По-нататък по коридора можете да стигнете до операционната зала.

"Там има операционна маса на стойност 4 милиона рубли, както и вентилатор [апарат за механична вентилация], дефибрилатор, анестезиологичен апарат и оборудване за наблюдение на състоянието на пациента. Рентгенов апарат, оборудване за гастроскопия и колоноскопия и много други неща", разказва разкриващият екип.

Дворецът е оборудван с UV стерилизатори с рециркулация на въздуха и контрастни басейни.

"Кралицата на резиденциите и яхтите на Путин, неговият вечен спътник и големият червен флаг, сочещ към собственика на този луксозен дворец: криокамерата. Тук Путин се подмладява при -110°C“, каза антикорупционната активистка Мария Певчих.

"Според нашия опит има само един човек, който обожава тези устройства и настоятелно ги инсталира в жилищни пространства: Владимир Путин", се казва в доклада.

В мазето има "зона за забавления и малко интимно кино за осем души.“

Според финансовите документи, разгледани от екипа на Навални, дворецът е финансиран чрез същата мрежа, използвана за разкошното имение на Путин в Геленджик. И двата двореца са платени по абсолютно един и същ начин, от едни и същи портфейли, приблизително по едно и също време.

Общата стойност се оценява на около 10 милиарда рубли - почти 100 милиона паунда.

"И тези 10 милиарда са подкуп за президента Путин".

Собствеността е чрез мрежа от компании, свързани с олигарсите-приближени на диктатора, които са забогатели по време на неговото управление.

След като е конфискуван от Янукович, който сега живее в изгнание в Русия, той е бил предназначен за санаториум, но вместо това е попаднал в ръцете на Путин.

Разследващите на покойния Навални стигат до заключението, че дворецът "Нос Айя“ е пореден символ на неконтролирана власт и корупция в Русия.

Те питат: "Защо на Путин му е нужен още един дворец? Колко дворци са му необходими на един човек?“

Путин и приятелите му "са откраднали толкова много за четвърт век, че вече не може да се харчи“.