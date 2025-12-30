Пекин демонстрира сила с един от най-големите щурмови кораби

Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия (КНА) са разположили десантния кораб клас 075 „ Хубей“ , за да симулират настъпателни десантни операции, като част от бойно ориентирано обучение с живи сили в офшорни води при зимни условия. Държавните медии съобщават, че ученията са предназначени да укрепят бойните способности на системно ниво и да подобрят координацията между корабите, самолетите и десантните сили. Ученията са симулирали операции по противовъздушна отбрана, стрелби с използване на отбранителни оръжейни системи от близък бой и използване на електронна война за неутрализиране на входящи ракети, включително чрез създаване на „електромагнитна мъгла“ с помощта на примамливи снаряди, пише MilitaryWatchM.

Коментирайки ученията, командирът на поделението отбеляза, че обучението е проведено в сложна бойна среда, която е „фокусирана върху създаването на трудни условия и реалистични непредвидени ситуации, за да се тества допълнително способността на офицерите и моряците да прилагат тактики и да се справят с извънредни ситуации“. Ученията дадоха представа за това как Тип 075 може да се използва за извършване на десантни атаки. След като беше издадена заповед за „транспортиране на десантни сили!“, екипажите обезопасиха бордовите хеликоптери и изпълниха процедурите за координация между превозни средства и самолети, прехвърляйки хеликоптери на пилотската палуба за излитане. Междувременно палубните екипажи освободиха закрепванията, за да позволят на множество хеликоптери да излетят последователно, превозвайки десантни войски, които формираха авангарда на десантните сили, летящи на много ниска височина към симулирани зони на дълбочина на противника и практикуващи тактики на проникване. Междувременно палубата на „Хубей“ , кърмовата порта и рампата бяха отворени, докато екипажите започнаха последните подготовки за разполагане на десантни кораби на въздушна възглавница.

Десантните кораби бяха плавно насочвани от "Хубей", преди да се придвижат към брега,

докато хеликоптерите завършиха първата вълна от вкарване на войски. След това хеликоптерите се прегрупираха и се върнаха към Хубей , докато радарните оператори непрекъснато докладваха относителните позиции между корабите и самолетите. Веднъж качещи се на борда, палубните екипажи бързо обезопасиха самолетите и свързаха линиите за зареждане с гориво, което им позволи бързо да излетят отново, за да продължат операциите. Обучението продължи няколко дни и включваше противовъздушна и противоракетна отбрана, интегрирано нападение и отбрана и координирани операции кораб-самолет, с основната цел за по-нататъшно подобряване на бойната ефективност на системното ниво на формированието. Освен Китай, само Съединените щати разполагат с десантни кораби със сравними възможности с Хубей , въпреки че корабите им клас Wasp бързо остаряват, докато само един от двата им съвременни кораба клас America има палуба с кладенец, необходима за поддържане на десантни операции.

„Хубей “ беше спуснат на вода през декември 2023 г. и е четвъртият кораб от своя клас, като първият кораб от класа „ Хайнан“ беше спуснат на вода през септември 2019 г., преди да влезе в експлоатация през април 2021 г. 40 000-тонните кораби са едни от най-големите военни кораби в света, със сравнимо водоизместване с щурмовите кораби клас „Америка“ на ВМС на САЩ и най-големия самолетоносач „Шарл дьо Гол“ в континентална Европа . Всеки от тях разполага с въздушно крило от до 30 хеликоптера, включително щурмови хеликоптери Z-10 и различни видове транспортни хеликоптери, като същевременно има капацитет за до 60 бронирани бойни машини и 800 души персонал. Корабите се считат за особено важни за установяване на контрол над спорни територии в Южнокитайско море и за осигуряване на възможности за непредвидени ситуации в Тайванския проток срещу съперничещото правителство на Република Китай, базирано в Тайпе, което продължава да претендира за суверенитет над цялата китайска нация.