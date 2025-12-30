IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нина Добрев показа родителите, брат си и племенниците си

Актрисата с български корени демонстрира и секси тяло по черни бикини по време на празнична релаксация

30.12.2025
Снимка: Getty Images

Нина Добрев остави феновете си „без думи“, демонстрирайки топ фигура по черни бикини по време на празнична релаксация.

Звездата от „Дневниците на вампира“ смая феновете със стегнатото си тяло няколко дни след Коледа.

Освен зашеметяващата снимка по бански, актрисата с български корени сподели и снимки със своето семейство – майка си, баща си, брат си, съпругата му и двете им деца, празнуващи в дома им в Канада.

Феновете на брюнетката похвалиха красотата ѝ, която видимо не е засегната от скорошната ѝ раздяла с годеника ѝ Шон Уайт.

Нина, която е най-известна с ролята си на Елена Гилбърт в „Дневниците на вампира“, публикува снимка на 27 декември, на която позира легнала на пейка в нещо, което прилича на сауна.

