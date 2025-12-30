Нина Добрев показа родителите, брат си и племенниците си

Нина Добрев остави феновете си „без думи“, демонстрирайки топ фигура по черни бикини по време на празнична релаксация.

Звездата от „Дневниците на вампира“ смая феновете със стегнатото си тяло няколко дни след Коледа.

Освен зашеметяващата снимка по бански, актрисата с български корени сподели и снимки със своето семейство – майка си, баща си, брат си, съпругата му и двете им деца, празнуващи в дома им в Канада.

Феновете на брюнетката похвалиха красотата ѝ, която видимо не е засегната от скорошната ѝ раздяла с годеника ѝ Шон Уайт.

Нина, която е най-известна с ролята си на Елена Гилбърт в „Дневниците на вампира“, публикува снимка на 27 декември, на която позира легнала на пейка в нещо, което прилича на сауна.

Източник: Tialoto.bg