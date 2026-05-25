ЦСКА 1948 взе сребърните медали, Лудогорец на бараж

ЦСКА 1948 и новият шампион Левски се занулиха в ключов двубой от последния кръг от плейофите в Шампионската група в родната Първа лига. Резултатът от 0:0 на стадиона в Бистрица обаче се оказа достатъчен за "червените", които спечелиха директна квота за участие в квалификационните кръгове на Лигата на конференциите.

Като цяло Левски, който заложи като титуляри на някои от играчите с малко състезателни минути през сезона, пропиля повече шансове за победата в тази среща. Възпитаниците на Александър Александров - Алвеша също профукаха своите възможности пред вратата на Огнян Владимиров.

В 58-ата минута състезателите и на двата отбора направиха шпалир за капитана на "сините" Георги Костадинов. Мечката изигра последния си мач с екипа на Левски. Костадинов прекратява активната си кариера и вече ще е спортен директор на клуба.

Със спечелената точка ЦСКА 1948 финишира на 2-ото място и си осигури излаз в Европа. "Червените" завършват с актив от 67 точки, с две повече от детронирания хегемон Лудогорец, който ще играе бараж с Локомотив Пловдив за последната квота за евротурнирите. Левски завършва шампионската си кампания, донесла 27-ата титла в историята на клуба, с 81 точки на актива си.

При резултат 1:0 завърши срещата между Лудогорец и ЦСКА от шести плейофен кръг на Първа лига. Победата е пирова за „зелените“, на които предстои евробараж срещу Локомотив Пловдив заради равенството между ЦСКА 1948 и Левски (0:0).

Двубоят от "Хювефарма Арена" видя само един гол на Ивайло Чочев в края, но и една изключително шокираща ситуация. В средата на втората част Идан Нахмиас от домакините влезе с бутоните в гърдите на Леандро Годой от "армейците". Кошмара показа и следите от бутоните на израелеца, но съдията Стоян Арсов и Васил Минев на ВАР останаха безмълвни, като сигнал за дузпа така и не дойде.

