Ердоган: Намерена е черната кутия на самолета, който се разби в Грузия

Черната кутия на разбилия се вчера турски военен самолет е намерена, съобщи президентът на страната Реджет Тайип Ердоган.

Ердоган подчерта, че веднага след инцидента министрите на отбраната, вътрешните и външните работи на Турция - Яшар Гюлер, Али Йерликая и Хакан Фидан са осъществили контакт със своите колеги в Грузия и Азербайджан.

Операциите по издирване и спасяване са започнали незабавно. Започнало е сътрудничество с грузинските власти, за да бъдат предоставени кадри от авиокатастрофата.

"Още същата вечер в 17 ч. получихме новината, че са достигали до останките на самолета. Мястото, където се намират, беше отцепено от полицейски кордон във връзка с мерки за сигурност. Отново снощи беше осъществено изпращането в района на екипа ни за разследване на инциденти от 46 души. Черната кутия на самолета ни е намерена. Прегледите и анализите са започнали. Достигахме до телата на 19 от геройски загиналите ни военни. Продължават действията по издирване на последното тяло", заяви Ердоган.

Турският президент е провел телефонни разговори както с президента на Азербайджан Илхам Алиев, така и с премиера на Грузия Иракли Кобахидзе.

Ердоган заяви, че Грузия и Азербайджан оказват подкрепа и съдействие. Турският президент увери, че следи всяка минута от дейностите на мястото на инцидента и че ще бъде направено всичко възможно да бъде получена яснота за причините за случилото се. / БТА