След искането на Зеленски: Галущенко и Гринчук подадоха оставки

Новината съобщи премиерът Юлия Свириденко

12.11.2025 | 18:34 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Двамата украински министри, замесени в грандиозен корупционен скандал, подадоха оставки, съобщи премиерът Юлия Свириденко, малко след като президентът Володимир Зеленски заяви, че оставането им на поста е „неприемливо“.

"Министрите подадоха оставките си в съответствие със закона", написа Свириденко в социалните мрежи.

Прокуратурата обвини министъра на правосъдието Герман Галущенко в получаване на „лични облаги“ от схема за комисионни в размер на 100 милиона долара в енергийния сектор, който той е ръководил до юли 2025 г. Секторът беше тежко засегнат от руските удари по време на войната.

Министърът на енергетиката Ирина Гринчук също обяви, че подава оставка, като подчерта, че не е нарушавала закона.

Гринчук не е официално обвинена по случая, който се фокусира върху твърдения за подкупи на стойност 100 милиона долара, и не е посочена от следователите като лице, извлякло лична изгода от схемата, отбелязва БГНЕС.

