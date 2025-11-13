Франция почете жертвите на атентатите в Париж от 13 ноември 2015 г.

В Париж текат поредицата от церемонии в памет на жертвите на терористичните атентати отпреди 10 години, съобщава Франс прес.

Оцелели в атентатите, близки на загиналите, общественици, обикновени французи се събраха в района на стадиона "Стад дьо Франс" в предградието Сен Дени, където преди 10 години трима терористи се самовзривиха и отнеха живота на първата жертва – Манюел Диас. Днес на това място беше и дъщерята на Манюел – София, която произнесе прочувствено слово.

Присъстващите поставиха цветя пред паметната плоча, на която е изписано името на първата жертва на атентатите.

Церемониите продължават на продължиха на всички останали места, засегнати от атентатите преди 10 години - шест заведения и концертната зала “Батаклан“. На всяко място множеството се спира и си спомня за жертвите там, като поставя цветя и свещи. Последната церемония е пред концертната зала “Батаклан“.

Елисейският дворец обяви, че на церемониите присъства и президентът Еманюел Макрон. На възпоменателните прояви присъства и кметицата на Париж Ан Идалго.

Още снощи Айфеловата кула в Париж беше осветена с цветовете на френското знаме в памет на жертвите отпреди 10 години. Тя ще бъде осветена по същия начин и днес.

На площада на “Републиката“, където днес се излъчват на живо на екрани всички възпоменателни церемонии, от дни хората оставят свещи, цветя и послания в памет на убитите преди 10 години.

В атентатите от 13 ноември 2025 г. отряд от 10 терористи отне живота на 130 души. Още трима души, оцелели от атентатите, се самоубиха впоследствие. Стотици хора бяха ранени в нападенията. 9 терористи загинаха в деня на атентатите и в полицейска операция пет дни по-късно. Единственият оцелял получи доживотна присъда.

Днес мерките за сигурност в Париж и в цяла Франция са затегнати. По повод на трагичната годишнина вътрешният министър Лоран Нуниез припомни, че от началото на годината властите са осуетили шест плана за терористични актове. По-късно в Париж ще бъде открита и мемориална градина в памет на жертвите на атентатите от 13 ноември 2015 г.

Догодина Франция ще отбележи още една подобна годишнина – 10 години от терористичния акт в Ница, в който загинаха близо 90 души, а 300 души бяха ранени. / БТА