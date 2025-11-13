IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
2352 години затвор... Отмъщението на Ердоган срещу опозицията и Екрем Имамоглу в Турция

Диктаторската амбиция и политическата несигурност на Ердоган обясняват прекалената прокурорска дейност

13.11.2025 | 21:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Авторитарният президент на Турция Реджеп Тайип Ердоган не просто иска главният му политически съперник да бъде затворен. Той иска да зарови ключа в пясъците на времето – за повече от две хилядолетия. Вижте обвиненията, повдигнати тази седмица срещу Екрем Имамоглу, популярния кмет на Истанбул, пише WSJ.

Полицията арестува Имамоглу през март, докато Републиканската народна партия (CHP) се готвеше да го номинира за кандидат за президент на опозицията. Оттогава той е в затвора. Във вторник прокурор разкри повече от 140 наказателни обвинения срещу Имамоглу, вариращи от подкуп и пране на пари до нарушаване на закона за горите. Прокуратурата иска присъда до 2352 години затвор.

Властите твърдят, че Имамоглу е начело на огромно престъпно начинание

Но истинското му престъпление е популярността му сред турските избиратели. Правителството на Ердоган използва изфабрикувана реч, за да дисквалифицира Имамоглу от кандидатурата му за президент през 2023 г., след като анкетите показаха, че той би бил силен претендент. През 2024 г. Имамоглу се кандидатира за още един мандат като кмет на Истанбул и победи с голяма разлика предпочитания от Ердоган кандидат.

Като министър-председател, а след това и като президент, той прекара последните 22 години в съсредоточаване на властта в собствените си ръце. Той няма да позволи на Имамоглу да застане между него и четвърти, пети или 2000-ен мандат като президент. Диктаторската амбиция и политическата несигурност на Ердоган обясняват прекалената прокурорска дейност.

Тагове:

Имамоглу Турция Ердоган диктатор
