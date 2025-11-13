IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кралица Летисия се появи в Китай с уникално палто на Carolina Herrera

Испанската кралица изненада всички с палтото си в азиатски стил

13.11.2025 | 21:08 ч. 1
Снимка: Getty Images

Кралица Летисия дебютира в Китай с палтото, което забеляза преди година и половина на модния подиум.

На втория ден от държавното си посещение тя носеше дизайн на Carolina Herrera, представен на модния подиум преди повече от година.

Тази седмица кралят и кралицата на Испания пътуваха до Китай, за да присъстват на няколко събития с президента Си Дзинпин и съпругата му Пен Лиюан, които крал Фелипе и кралица Летисия приеха в Мадрид преди седем години.

Това държавно посещение, първото им в азиатската страна, започна във вторник с първия ден, в който посетиха Ченгду, Съчуан и Пекин, с няколко ангажимента през деня и частна вечеря в правителствения комплекс Джуннанха.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Кралица Летисия
Новини
