MAGA се обръща срещу Тръмп и не е заради Джефри Епстийн

Има все повече потенциални причини избирателите на президента на САЩ Доналд Тръмп да се чувстват разочаровани от публикуването на имейлите на Джефри Епстийн и постоянната инфлация, подхранвана от тарифите - но проблемът, който наистина тревожи MAGA, са визите.

Главната им цел е визата H-1B за квалифицирани работници, която отдавна е критикувана, че позволява на технологичните компании да наемат служители от страни с по-ниски заплати, особено Индия, които са обвинявани за изместването на американски таланти. Около 400 000 визи H-1B бяха одобрени през 2024 г.

Тръмп зарадва избирателите си, като обяви нова такса от 100 000 долара през септември, но се появи недоволство, след като бе прочетен дребният шрифт, който показваше, че това се отнася само за нови кандидати извън САЩ, така че подновяванията и завършилите, прехвърлящи се от студентска виза към работна, са освободени от тази такса.

Това, което наистина предизвика възмущение от обикновено свръхлоялните поддръжници, беше защитата на визата от страна на Тръмп по време на интервю за Fox News тази седмица. Водещата на предаването Лора Инграм попита:

„Ако искате да повишите заплатите на американските работници, не можете да наводните страната с десетки хиляди или стотици хиляди чуждестранни работници?“

Тръмп зае отбранителна позиция, казвайки:

„Но също така трябва да привлечете таланти.“ Инграм възрази: „Имаме много талантливи хора.“ Тръмп се намеси. „Не, не, нямате... нямате определени таланти и хората трябва да се учат. Не можете да взимате хора от опашка за безработни и да казвате: Ще ви вкарам във фабрика, където ще правим ракети.“

Коментарите отекнаха около електората на Тръмп, резонирайки особено силно с поколение Z, където конкуренцията за висши позиции с квалифицирани чужденци е ябълката на раздора.

„Тръмп разби сърцата на всички с тази реплика за американската работна сила и визите H-1B“, публикува Майк Чернович, десен коментатор.

Савана Ернандес, сътрудник на организацията Turning Point USA, основана от убития виден млад консерватор Чарли Кърк, написа:

„Тръмп трябва да излезе от балона си и да се върне на земята, слушайки американския народ, който го избра да работи за нас... коментарът му за визата H-1B показва колко е откъснат от реалността.“

За да подчертае, че това е основна грижа на Кърк, Джак Пособиец, висша фигура в TPUSA и десен инфлуенсър, написа, че „Чарли е знаел“ и препубликува пост на Кърк от август, в който пише: „Нека сложим край на измамата с визата H-1B. Времето е сега. Конгресът трябва да внесе законопроект на бюрото на президента.“

Това беше призив, на който частично отговори изпълнителната заповед на Тръмп през следващия месец, въвеждаща новата такса. Но реакцията на думите на Тръмп показа, че голяма част от неговата база иска схемата да бъде драстично намалена или напълно премахната. Това подчерта разделителната линия в движението MAGA между по-младите поддръжници на „Америка на първо място“, съсредоточени около TPUSA, и милиардерите, които подкрепят Тръмп.

Разривът се зараждаше от месеци

Илон Мъск, който също е получил виза H-1B и чиито компании за превозни средства и космически средства я използват, за да наемат служители, защити нуждата на технологичната индустрия от чуждестранни работници.

„Има постоянен недостиг на отлични инженерни таланти. Това е основният ограничаващ фактор в Силициевата долина“, написа Мъск в X миналия декември.

Визата беше подкрепена от Вивек Рамасвами, предприемач, който привлече националното внимание на миналогодишните републикански предварителни избори. Той написа в Twitter миналата година, че американската култура „не произвежда най-добрите инженери“.

Рамасвами заяви на събитие на Turning Point миналия месец, че неговото мнение остава последователно и че настоящата политика на Тръмп за визи H-1B е „разумен подход“.

Може би най-изненадващият принос към дебата дойде от сина на друг кандидат за президент от Републиканската партия през 2024 г. - 24-годишният Налин Хейли, по-малкото дете на Ники Хейли.

„Виждаме деца да завършват с шестцифрени дългове и без работа, които да го демонстрират. Основната ми група приятели завърши с отлични дипломи от отлични училища. Мина година и половина от дипломирането. Никой от тях няма работа“, каза той.

В забележки, които привлякоха вниманието на медиите в Индия, която осигурява около 70% от притежателите на H-1B визи, той добави:

„Трябва да се отървем от визите за чуждестранни работници. Трябва да забраним визите H-1B. И трябва да накажем компаниите, които не поставят американските работници на първо място, а поставят чужденците на първо място. Това е огромен проблем.“

През 2024 г. Тръмп спечели много повече млади избиратели, отколкото през 2020 г., но дебатът за визите предполага, че той е възприеман като неразбиращ техните притеснения.