Мелания с награда "Патриот на годината", отправи вдъхновяващо послание към нацията

Първата дама Мелания Тръмп произнесе вдъхновяваща реч, в която отдаде почит на американските иновации, приемайки наградата "Патриот на годината“ на Fox News.

Тя произнесе седемминутното си обръщение в зашеметяваща черна рокля с дълъг ръкав и цепка до бедрата на церемонията по връчването на наградите "Патриот“ на консервативната телевизия за 2025 г. в Лонг Айлънд. Съпругът ѝ, американският президент Доналд Тръмп, остана във Вашингтон, за да бъде домакин на лидерите на няколко държави от Централна Азия.

55-годишната първа дама поздрави "американските патриоти“ в тълпата, преди да отдаде почит на хората, които тя нарече "американски мечтатели и новатори, които прегръщат оригиналността“.

"Нека прегърнем духа на амбицията. Нека отпразнуваме всеки, който се осмелява да мисли различно, защото именно тези смели американци са сърцето на нашата цивилизация“, каза Тръмп.

First Lady Melania Trump receives @foxnation Patriot of the Year Award 🇺🇸 pic.twitter.com/rwujW1oy5w — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 7, 2025

След това тя се пошегува: „Повярвайте ми, знам малко за това как да се противопоставяш на конвенциите". Мелания върна времето назад, отдавайки почит на основателите на Съединените щати във Войната за независимост.

"Патриотизмът в нашата страна датира от нашите бунтовни основатели, които бушуваха срещу британското управление, търсейки независимост от короната. Всички те не се подчиниха на очакванията политически и интелектуално", каза още в речта си Мелания.

Тръмп похвали личности като Бенджамин Франклин, Томас Джеферсън и Александър Хамилтън, за които тя каза, че са "преоткрили начина, по който работят нещата“, и добави, че "иновациите са форма на патриотизъм“.

"Всеки от тях е изградил изключителен живот и по този начин е изградил по-силна Америка. Личните им амбиции са се превърнали в обществено благо, което е от полза за всички нас", добави г-жа Тръмп.

First lady Melania Trump receives ‘Patriot of the Year’ honor at Fox Nation’s Patriot Awards https://t.co/7m1r8Y5mGp pic.twitter.com/oFFKTROjOL — New York Post (@nypost) November 7, 2025

Първата дама, която емигрира от Словения, говори със страст за това, което прави Америка велика. "Личните постижения подхранват колективния прогрес. Да се ​​осмелиш да преследваш мечтата си е американският начин. Иновациите тук не са случайни. Те са в нашето ДНК".

Тя също така промотира собствената си иновация, работейки с Amazon по нов документален филм за живота си преди втората инаугурация на съпруга ѝ, която, по думите ѝ, ще е "определящ момент в историята“.

В нощ, посветена на вдовицата на Чарли Кърк, Ерика, Мелания отдаде почит на онези, които се противопоставят на политическата коректност.

"Бъдете безмилостни в експериментирането. Никога не спирайте да опитвате нови неща. Продължавайте да се стремите да растете както интелектуално, така и личностно. Приемайте различни гледни точки, дори противоположни. Отворете съзнанието си. След това променете света чрез таланта и упоритата си работа".

Тя завърши, като помоли публиката да даде "личен ангажимент да отпразнува амбицията и да разгърне въображението, за да създаде по-напреднало и проспериращо общество. Индивидуалната продуктивност не е егоистична. Тя е сърцето на цивилизацията", каза още Мелания.

Кърк и вдъхновяващият 13-годишен Ди Джей Даниел бяха сред другите отличени на церемонията по награждаване, която Fox провежда от 2019 г.

STANDING OVATION: First lady Melania Trump gives inspiring speech on ambition, innovation, and productivity after being honored with 'Patriot of the Year' award at the @foxnation Patriot Awards. pic.twitter.com/SIrghbzMvi — Fox News (@FoxNews) November 7, 2025

Първата дама беше отличена за "работата си в полза на децата и семействата“.

Г-жа Тръмп е дори по-известена сега, по време на втората администрация на съпруга си, отколкото по време на първата. През май тя добави подписа си, когато президентът подписа законопроект, за който тя силно се застъпваше. Това беше безпрецедентен ход за първа дама и такъв, който показа, че Мелания е отговорна за каузата.

За първа дама да добави подписа си е изключително необичайно - президентът е този, който подписва законопроектите, но Мелания се застъпи за законодателството и се срещна със законодатели на Капитолийския хълм, за да лобира за него.