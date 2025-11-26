Европейските съюзници на Украйна все още имат предимство в сблъсъка със САЩ

Решена ли е съдбата на Европа в Маями? Това беше страхът тази седмица, когато европейският комисар Андрюс Кубилюс се оплака от „неприемливите“ предложения, изготвени от САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, и от факта, че Европа сякаш не е способна да поеме своя собствена водеща роля. „Уморен съм винаги да обсъждам американските планове“, каза той на събитие в Страсбург, организирано от френското списание L'Express. „Би било по-добре, ако ние разработим нашите.“

Лесно е да се разбере откъде идва Кубилюс. Дори когато съпротивата от страна на хора като Еманюел Макрон и Киър Стармър свежда 28-те унизителни точки на администрацията на Тръмп до 19 по-приемливи, заплахата от Картагенски мир, който да накаже Киев и да наложи сметката на Европа, не е изчезнала. Фронтовата линия е в патова ситуация и Украйна, за която Тръмп настоява, че „няма картите“, ще остане без пари до февруари. Дълбоката зависимост на европейските лидери от САЩ за отбрана, енергетика и търговия ги е свела до ролята на зрител. Американските власти прекараха понеделник в критики към Европейския съюз за прекомерното регулиране на американските фирми, пише за Bloomberg колумнистът Лионел Лоран.

Би било погрешно да се смята, че Европа е напълно безплатна. Точка 14 от плана Уиткоф-Дмитриев се опитва да обезсмисли най-добрата си точка, като изисква значителен дял от 300 милиарда долара замразени руски държавни активи – предимно намиращи се в белгийската клирингова къща Euroclear – да бъдат разделени между Вашингтон и Москва и реинвестирани във възстановяване. Това очевидно е изчезнало от последвалите версии, но няма съмнение в намерението. САЩ шпионират доходоносен начин да се докаже победа на Тръмп; Русия го вижда като жизненоважен начин да лиши Киев от спасителен пояс. Реакцията от Европа беше шок, гняв и протест.

Но е време за действие. Регион, чийто брутен вътрешен продукт е 10 пъти по-голям от този на Русия, е в състояние да направи повече, отколкото досега. Продължаващите възражения срещу използването на тези средства за заем за репарации – включително от Euroclear, която се страхува за собствената си жизнеспособност – могат и трябва да бъдат преодолени, или чрез предлагане на гаранции на затруднената Белгия, или чрез намиране на еквивалентна сума. Повече колебание оставя на САЩ възможност да изкривяват ръцете на Европа, твърди Агата Демаре от Европейския съвет по външни отношения.

Необходимо е лидерство, в идеалния случай както от Германия, така и от Франция,

където се планира продажба на мега изтребител на Киев. Въпреки твърденията на Доналд Тръмп, Европа е главният финансист на Украйна.

Преминаването на Рубикон по отношение на замразените активи трябва да бъде съпроводено с други очевидни финансови решения. Цената за възстановяването на Украйна ще бъде около 230 милиарда долара, изчислява Bloomberg Economics. Но Европа трябва да плати и за собственото си превъоръжаване, предвид войнствеността на Путин. Континентът се нуждае от солидарност, ако иска да се изправи на собствени крака в един тръмпистки свят. Централните банкери от еврозоната призоваха за повече съвместен дълг за финансиране на общите военни разходи. Предвид смазващата стагнация на германската икономика и бюджетната криза на Франция, това има смисъл. Заместник-председателят на BlackRock Inc. Филип Хилдебранд е сред онези, които скицират нов сигурен актив.

Влагането на пари на масата – било то чрез размразяване на активите или по други начини – би признало, че съдбата на Европа като стратегически играч е обвързана с тази на Украйна; това не би довело внезапно до военен пробив на място. Суровата реалност е, че прекратяването на тази война ще изисква отстъпки: Украйна ще трябва да приеме известна загуба на територия, военното ѝ присъствие ще намалее, а членството в НАТО все още изглежда като твърде дълъг път. Ескалацията на мерките срещу корупцията ще бъде от съществено значение.

И все пак, предвид натиска на Москва, тъй като приходите от петрол са уязвими от евентуално затягане на санкциите, Европа трябва да направи всичко възможно, за да се противопостави на планове, които изглеждат по-скоро като огорчена капитулация, отколкото като мир. Маями е далеч от Берлин и Париж – това не е място, където да се решава съдбата на континента.