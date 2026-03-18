Как изглежда днес супермодела от 90-те Амбър Валета – вижте я на 52 години

Амбър Валета беше горещ супермодел от 90-те, като много пъти се е появявала на кориците на топ модни списания като Vogue.

Ветеранката от модния подиум, висока 178 см, работеше и за много модни къщи като Calvin Klein, Fendi, и беше муза на Versace заедно с Шалом Харлоу в продължение на много години.

Амбър краси 16 корици на американския Vogue и има зад гърба си многомилионни договори с козметичния бранд Elizabeth Arden.

След успешната си модна кариера красавицата започна да се фокусира върху работата си като актриса в началото на 2000-те.

Първата ѝ голяма филмова роля беше като полтъргайст в свръхестествения трилър на Робърт Земекис What Lies Beneath (от 2000) с Харисън Форд и Мишел Пфайфър.

След това блондинката се появи във филми като „Хитч“ (2005), „Транспортер 2“ (2005), „Човек от града“ (2006), „Мъртва тишина“ (2007), „Геймър“ (2009) и „Шпионинът от съседната врата“ (2010).

През 2011 г. тя получи роля на светската личност Лидия Дейвис в драматичния телевизионен сериал на ABC „Отмъщението“.

През 2015 г. Валета изигра ролята на интригантката Карла Бригс в друга сапунена опера на ABC, „Кръв и масло“. Последният ѝ проект беше „Червена джунгла“ от 2021 г. със Стела Максуел.

През 2020 г. тя обсъжда предишната си зависимост към наркотици и алкохол, отбелязвайки 25 години трезвеност.

В интервю за дигиталното издание на NET-A-PORTER, моделът и актриса призна, че отказването от злоупотребата с вещества е спасило живота ѝ.

