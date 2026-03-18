Без евтин руски петрол сметките за комунални услуги на семействата ще се утроят и само едно суверенно национално правителство ще може да защити Унгария от това, а това не е в интерес на партията „Тиса”, заяви министърът на външните работи и търговията Петер Сийярто в Будапеща, предава MTI.

„А евтиният руски петрол е един от основите на намаляването на сметките за комунални услуги в Унгария днес. Ако ни спрат да доставяме евтин руски петрол, тогава можем да се сбогуваме с намаляването на сметките за комунални услуги и тогава сметките за комунални услуги на семействата в Унгария ще се утроят в сравнение с това, което са сега“, предупреди той.

Той посочи, че Европейската комисия (ЕК) ще представи предложението си за пълна забрана на руския петрол три дни след унгарските избори, на 15 април.

„В настоящата ситуация това ще бъде дълбок удар за европейската икономика, защото междувременно се води войната около Иран, който блокира двадесет процента от световното потребление на петрол. В тази ситуация, когато доставките на арабски петрол са напълно несигурни, да се елиминира, да се забрани руският петрол за Европа в тази ситуация означава, че Европа ще получи най-краткия изход от тази ситуация“, подчерта Сиярто. „Европейската икономика ще пострада, европейската икономика ще трябва да се подготви за огромни увеличения на цените. И ние, унгарците, ще имаме задължението да защитим Унгария от това“, продължи той.

В същото време Петер Сиярто заяви, че само суверенно национално правителство, способно да се бори за евтин руски петрол, ще може да защити Унгария от значително увеличение на европейските цени.

„Очевидно е, че партия, делегирана от Брюксел, няма да се бори за евтин руски петрол, защото е в интерес и на партия „Тиса“ да снабдява Унгария с петрол от по-скъпи източници, отколкото сега, от западни компании, тъй като това ще подобри печалбите на западните петролни компании, които вече изпратиха свой делегат в ръководството на партия „Тиса“, каза още той. „Ако руските енергийни източници бъдат отрязани от Унгария, тогава това, което остава, което е алтернативата, е много по-скъпо от руския петрол и газ“, отбеляза той. „Ще се борим за евтин руски петрол, за да може да се запази намалението на разходите за комунални услуги в Унгария“, допълни Сиярто.