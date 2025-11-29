IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар избухна в петролна рафинерия в Краснодарска област в Русия

Огънят е избухнал от отломки от прехванати дронове

29.11.2025 | 10:21 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Отломки от прехванати дронове предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, но огънят е овладян, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Част от техническото оборудване в обекта е повредено, но резервоарите не са засегнати, заяви местната оперативна група. 

Руското министерство на отбраната каза, че силите му за противовъздушна отбрана снощи са прехванали и унищожили 103 украински дрона над Русия, включително 11 над Краснодарска област.
(БТА)

 

