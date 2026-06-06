Бум на луксозните имоти в Гърция – търсенето е на рекордно ниво

Търсенето на луксозни ваканционни жилища от чуждестранни и гръцки купувачи е на рекордно високо ниво през 2026 г., според годишния доклад за вторични жилища на Engel & Volkers Greece, пише „Катимерини”.

Според главния изпълнителен директор на мрежата за недвижими имоти, Джордж Петрас, „тази тенденция се подхранва от ясна промяна към качествени инвестиции, които предефинират луксозния начин на живот в районите на Гърция с най-високо търсене“. Както той обяснява, "заможните и чуждестранните инвеститори не търсят просто функционален ваканционен дом, а редки имоти, които предлагат абсолютна поверителност, безпрепятствена гледка и директна връзка с природната красота".

През 2026 г. една от основните тенденции е силното търсене от чужбина:

В топ дестинациите чуждестранните купувачи представляват 60% до 85% от търсенето. Те са предимно от Обединеното кралство, Германия, Франция, Швейцария, САЩ и Израел.

Докладът показва, че в зависимост от местоположението, гръцкият пазар предлага мозайка от възможности, тъй като всяко място предлага свой собствен отличителен отпечатък. В Цикладите Парос е лидер по обем на сделките, с интензивна строителна дейност и търсене, изместено към източната страна за по-голяма поверителност. Миконос запазва характера си на глобална дестинация, с цени от 7500 евро/кв.м, докато Санторини продължава да привлича висок интерес към луксозни имоти в Калдера. Също така, острови като Сирос, Тинос и Андрос набират популярност като автентични, целогодишни алтернативи с отлично архитектурно наследство.

Паксос функционира като пазар с "бутикови" характеристики и търсене, подхранвано от дефицит на предлагане, докато Кефалония привлича купувачи в райони като Фискардо, съчетавайки естетическо качество с туристическо разпознаване. В Додеканезите, Родос съчетава въздушна свързаност със силни доходности от наеми, докато Сими привлича нишова аудитория, търсеща запазени неокласически имоти.