Първи поглед към китайския Z-21 – тежкият щурмов хеликоптер за удари над морето

Нови изображения предоставиха първи ясен поглед към китайския тежък ударен хеликоптер Z-21, който в момента е на етап прототип и може да бъде въведен в експлоатация към края на десетилетието. Проектиран с двуместна, двумоторна конфигурация, самолетът е оборудван с 30-милиметрово верижно оръдие и може да носи до 16 ракети за противопехотни, противобронировъчни и въздушно-въздухови цели. Видян за първи път през март 2024 г. , Z-21 е третият модерен тип ударен хеликоптер, разработен в страната, след Z-10, който влезе в експлоатация в края на 2010 г., и Z-20T, за който за първи път беше потвърдено, че е влязъл в експлоатация през 2025 г. В сравнение със Z-10, Z-21 е значително по-тежък дизайн с по-сравними размери с американския AH-64 Apache и руските Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-50 и Ка-52. Никоя друга страна не е разработила подобни тежки типове ударни хеликоптери. В сравнение със Z-10, се очаква самолетът да носи значително повече огнева мощ и да се възползва от по-добра бронирана защита, пише MWM.

Z-20T е разработен като боен хеликоптер

със значителен капацитет за транспортиране на личен състав и е проектиран да извършва операции по въздушен транспорт, наред с атакуваща роля , за разлика от Z-21, който е специализирана атакуваща платформа. Китайската народноосвободителна армия преди това не е давала приоритет на разработването или разполагането на атакуващи хеликоптери, главно поради факта, че основните заплахи за страната идват от държавите от Западния блок и техните стратегически партньори, от които се очаква да водят война предимно по море. Бързият растеж на китайския флот от десантни кораби, а именно класовете Тип 075 и Тип 076 , повдига възможността атакуващи хеликоптери да бъдат използвани от ВМС за проектиране на мощ, допълвайки значителното разширяване на флота от самолетоносачи, които биха могли да разчистват небето, за да улеснят подобни операции.

Z-21 има и друга значителна полза в Тайванския проток, включително в противовъздушната отбрана срещу нискоскоростни дронове, както и за осигуряване на въздушна поддръжка на сухопътните сили. Самолетът може да се използва за ескортиране и осигуряване на близка въздушна поддръжка на транспортни самолети Z-20 и Z-20T, докато те разполагат специални сили и други авангардни части в Тайван. Китай в момента технически остава в състояние на гражданска война, като международно признатото правителство на Китайската народна република е базирано в Пекин, а правителството на Република Китай е базирано в Тайпе, като и двете твърдят, че са единствените легитимни китайски правителства. Ескалиращата западна подкрепа за въоръжените сили на Република Китай направи подготовката за непредвидени военни ситуации в Тайванския проток приоритет за Народноосвободителната армия на континента, като Z-21 потенциално може да играе важна роля в подобни планове.