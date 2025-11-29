Какво греши Тръмп за Китай?

През октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в кулоарите на конференцията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Южна Корея. Според Тръмп срещата със Си - първата му от завръщането му на поста през януари - е била „голям успех“, с "12" от десет.

В действителност това е било поражение. Си пое някои ангажименти към Съединените щати, включително обещание да помогне за спиране на потока от фентанил от Китай. Но тези печалби бяха постигнати с цената на значителни отстъпки от страна на САЩ по отношение на контрола върху износа, търговията и корабостроенето. Дори с разрешенията на Пекин, китайските пазари са по-малко достъпни за американските производители днес, отколкото бяха само преди десет месеца. С други думи, Съединените щати са в по-малко конкурентна позиция спрямо Китай, отколкото бяха на 20 януари, пише Foreign Affairs.

Причината за този провал е проста: Тръмп не разбира амбициите на Китайската комунистическа партия и подценява нейната безмилостна решителност. Постоянните похвали на президента към Си и настояването му за лична дипломация подсказват, че той смята, че китайският лидер просто иска да сключи взаимноизгодно търговско споразумение и да стабилизира връзките. Вместо това Китай иска да надмине Съединените щати като най-мощната и влиятелна страна в света. Той иска да промотира собствената си система за сметка на отворения икономически модел на Вашингтон и неговата визия за света.

Ако Съединените щати са сериозни в намерението си да победят ККП, те трябва да започнат да се фокусират върху това как да надделеят в дългосрочна конкуренция както за бъдещето на международната система, така и за собственото си благополучие. Това означава, че трябва да инвестират в производствения си капацитет, да харчат за своите хора, да укрепят партньорствата си и да реинвестират в своите ценности. Преди всичко, те трябва да разберат как всъщност изглежда спечелването на конкуренцията. Съединените щати ще са надделяли над Китай не когато двете страни нямат търговски дисбаланс, а когато Вашингтон и неговите съюзници са толкова проспериращи и силни, че са неуязвими за военните заплахи, икономическата принуда и злонамерената дейност на ККП.

Двамата лидери наистина посредничиха за своеобразно икономическо прекратяване на огъня и това ще предложи на американците известно облекчение. Китай, например, ще възобнови закупуването на американска соя. Той ще продължи да изнася критични минерали. Но Пекин все още е готов да закупи по-малко от половината от това, което е купил от американски производители на соя през 2024 г. И в замяна на тези скромни отстъпки, Си Си си осигури две по-големи победи: спиране на пристанищните такси на САЩ за китайски кораби и по-малко контрол върху износа на американски технологии. С други думи, Си накара Тръмп да забави усилията си за съживяване на американското корабостроене и гарантира, че дъщерните дружества на китайски фирми, вписани в черния списък, могат да продължат да внасят сложни технологии.

Тези отстъпки идват и в допълнение към лятното решение на Тръмп да разреши продажбите на различни високопроизводителни американски чипове на Китай в замяна на дял от печалбите, което ще подобри възможностите на Пекин за изкуствен интелект и ще даде тласък на военните и технологичните пробиви на Китай. Президентът сега обмисля и отмяна на контрола върху износа на сложните компютърни чипове Blackwell на Nvidia. С други думи, Тръмп многократно е демонстрирал готовността си да определи цена за опасенията за американската сигурност.

Отстъпките на Тръмп се простират отвъд икономиката.

Администрацията все още не е изоставила Тайван - дългогодишен американски партньор, жизнена демокрация и икономическа сила - но президентът изглежда е готов да го направи. Доверието в Съединените щати сред гражданите на Тайван спадна, след като Тръмп сравни отношенията между САЩ и Тайван с транзакционна „застрахователна полица“, при която Тайпе плаща на Вашингтон за защита, и публично изрази съмнение върху способността на американските военни да защитят острова от китайска атака. През лятото администрацията на Тръмп също така забави голяма доставка на оръжие за Тайван и забрани на тайванския президент Лай Чинг-те да спира в Съединените щати на път за други страни, всичко това с цел да избегне застрашаване на търговските преговори с Пекин. Тръмп може да продължи да намалява подкрепата си за Тайван през следващите месеци, за да запази крехкото си търговско примирие с Китай.

Тръмп вече обеща да се срещне със Си Си през април следващата година в Китай. Ако миналото е пролог, той вероятно ще използва тази среща, за да даде на Пекин още повече от това, което иска, отново в замяна на малко. Но има по-добър начин напред. Ако Тръмп е сериозен в отношението си към защитата на интересите на САЩ, той трябва да използва следващата среща, за да начертае червена линия: Съединените щати няма да обмислят никакви повече отстъпки, докато Пекин значително не намали индустриалния свръхкапацитет на Китай и дъмпинга на стоки на световните пазари; кражбата на американска интелектуална собственост; военните заплахи към Тайван, Филипините и други съседи; подкрепата за незаконното нахлуване на Русия в Украйна; натрупването на ядрен арсенал; и нарушенията на правата на човека. Това поведение е в основата на усилията на Китай да измести Съединените щати. Ако двете страни искат да постигнат трайна сделка, Пекин трябва значително да промени подхода си.

Пекин ще бъде изключително неохотен да ограничи тази дейност. Но Вашингтон може да увеличи влиянието си и да надмине ККП в дългосрочен план, като реинвестира в собствените си силни страни и възможности. Съединените щати трябва например спешно да разширят производствения си капацитет в сектори, където не могат да си позволят да разчитат на Китай, като например критичните минерали, където Пекин в момента притежава почти монопол. Това означава, че Вашингтон трябва да стимулира американските фирми да добиват и рафинират по-критични минерали у дома; той също така трябва да работи със съюзниците си, за да увеличи производството и да инвестира в нови технологии, които напълно заобикалят редкоземните елементи. Съединените щати трябва да парират опитите на Китай да монополизира и други важни икономически сектори – включително модерното производство, биотехнологиите и чистата енергия – с целенасочени тарифи и инвестиции. Американските власти биха могли дори да платят за второто с приходи от първото. Вашингтон например може да създаде специален нов фонд, получен от тарифите върху китайския внос, за да инвестира в местно производство и други критични индустрии.

Тръмп обрече Съединените щати да реагират пасивно на действията на Китай.

Докато инвестира в бизнеса, Вашингтон трябва да инвестира и в американския народ. Той трябва да разшири търговското и техническо образование, включително чрез повторно разрешаване и подобряване на програмата за търговско приспособяване (Terraine Adjustment Assistance), която финансираше обучението на съкратените работници, предназначено за други индустрии. Същевременно правителството трябва да насърчава политики, които защитават правото на работниците да се организират, което исторически е било ключово за силната индустриална база на САЩ. Съединените щати също трябва да инвестират по-широко в науката, технологиите, инженерството и математиката. Няма бъдеще, в което Вашингтон да надмине ККП, без да се фокусира върху тези области, особено като се има предвид, че китайските институции ще присъдят почти два пъти повече докторанти по STEM тази година, отколкото американските университети. Администрацията на Тръмп може да подобри позицията на Вашингтон, като похарчи повече за STEM обучение и финансира както фундаментални, така и практически научни изследвания, вместо да поддържа драстичните съкращения, които започна тази година. Той също така трябва да подобри, а не да разруши, системата за легална имиграция на САЩ, за да гарантира, че най-добрите таланти в света продължават да се стичат към бреговете на САЩ и след това да остават тук. В противен случай следващите технологични пробиви няма да се случат в Сан Франциско и Шампейн, а в Шънджън.

Тези инвестиции ще допринесат много за това Вашингтон да намали индустриалната си разлика с Пекин и да запази научното си лидерство. Но Съединените щати все още могат да постигнат само ограничение в конкуренция със страна, която има четири пъти повече население. Това означава, че Вашингтон трябва да се възползва максимално от статута си на това, което историкът Стивън Коткин нарича „съюзна свръхсила“, различна от всяка друга в историята. Съединените щати и техните близки партньори съставляват седем от осемте най-големи икономики в света. Това дава на Вашингтон изключително асиметрично предимство. И все пак Тръмп се отнася към съюзническите държави като към икономически конкуренти, малко по-различни от Китай, което подтиква мнозина да преосмислят ангажимента си към лидерството на САЩ. Нападките на Тръмп срещу Индия, най-трудно спечелваният партньор на Съединените щати и най-голямата страна в света по население, са особено разрушителни. За да спре щетите, администрацията трябва да прекрати атаките си и вместо това да напомни на тези държави за общото предизвикателство, пред което са изправени техните демократични пазарни икономики от Пекин. Вашингтон трябва да работи с всички тях, за да създаде вериги за доставки, които са защитени от китайското влияние.