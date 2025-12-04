IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
До -17 градуса паднаха температурите в Североизточна Турция

Студеното време доведе и до заледяване на пътищата

04.12.2025 | 22:08 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Температурата на въздуха в град Ардахан, Североизточна Турция през нощта паднаха до -17 градуса, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Студът, който скова града снощи, вече оказва негативно влияние върху ежедневието - прозорцитена автомобилите в целия град бяха заледени, а по дърветата и покривите се образува скреж. След смразяващия студ през нощта много шофьори изпитваха затруднения да запалят автомобилите си днес сутринта и се наложи да чистят замръзналите прозорци на колите.

Студеното време доведе и до заледяване на пътищата, което причини периодични прекъсвания на движението. Общинските екипи продължават да почистват снега и да опесъчават главните пътища. Властите предупредиха шофьорите да бъдат внимателни  и призоваха хората да не пътуват, освен ако не е абсолютно необходимо.

Метеоролозите заявиха, че студеното време ще продължи и през следващите дни и призоваха гражданите да бъдат внимателни заледявания. / БТА

снеговалеж Североизточна Турция студ скреж почистване заледени пътища
