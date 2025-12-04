Какво разкриват последните разговори за Украйна за душевното състояние на Путин

Какво ни казва последният кръг от дипломационни преговори по отношение на Украйна за настроението и намеренията на руския президент Владимир Путин? Като начало, че той не е готов да подпише мирно споразумение. Поне не в момента.

И със сигурност не споразумението (или споразуменията) на масата.

"Все още не е намерен компромисен вариант", коментира помощникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков след петчасови разговори в Москва с участието на Путин, пратеника на САЩ Стив Уиткоф и съветника и зет на Доналд Тръмп Джаред Кушнер.

Липсата на компромис не е истинска изненада, като се имат предвид безкомпромисните коментари на лидера на Кремъл през последните дни.

В различни изявления той осъди украинското ръководство като "крадлива хунта", обвини европейските лидери, че се опитват да саботират мирните усилия и настоя, че Русия държи инициативата на бойното поле.

В няколко скорошни случая руската телевизия показа Путин във военна униформа, изучаващ карти на фронтовата линия и тръбещ за военни постижения, много от които украинските и международните наблюдатели отрекоха.

След близо четири години пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна, въпреки тежките загуби, които Русия понесла на бойното поле, и щетите върху руската икономика, президентът Путин изглежда убеден, че печели тази война и че сега не е моментът да спира.

Поне в това би искал Западът да повярва: че нищо не може да го спре да постигне целите си.

Казвах и преди, че в много отношения Владимир Путин ми напомня за кола без спирачки, без волан и без задна предавка; превозно средство, което се движи с пълна скорост по магистралата.

Почти четири години след пълномащабното нахлуване в Украйна все още няма признаци „путиномобилът“ да се изключи, да се върне или да спре.

Той със сигурност иска опонентите му да мислят, че нищо или никой не може да го принуди да промени посоката си: нито европейските лидери, нито администрацията на Тръмп, нито президентът Зеленски.

Но колите се нуждаят от гориво (постоянно снабдяване).

А за да водят война, държавите се нуждаят от пари (постоянно снабдяване).

Засега, въпреки международните санкции, руското правителство все още е в състояние да финансира "специалната военна операция" - войната си срещу Украйна. Но икономическият натиск се засилва: приходите от петрол и газ намаляват, а бюджетният дефицит расте.

Дори Путин признава, че има проблеми, визирайки "дисбаланси" в икономиката.

"В няколко сектора производството не само не се увеличи тази година, но всъщност намаля", каза Путин тази седмица. "Доволни ли сме от тези тенденции? Не."

Голямата неизвестна: в кой момент, ако изобщо, икономическите опасения ще започнат да влияят на изчисленията на Кремъл на бойното поле?

Анализът е на Стив Розенберг - кореспондент на BBC в Москва