Защо Швеция предлага безплатен престой в тиха горска хижа?

През октомври Сконе в Швеция стартира необичайна туристическа кампания. Южната област търсеше туристи, които да се интересуват от престой в хижа в гората за няколко дни.

Преживяването се предлагаше безплатно, но имаше едно условие. Участниците трябваше да поддържат шума под определено ниво; всеки прекалено силен шум означаваше, че престоят им ще приключи внезапно, пише Euronews.

Йохана Холм, която е от южната част на Германия и учи за учителка, беше една от участничките в предизвикателството „Stay Quiet“.

Сконе стартира кампанията „Stay Quiet“ в отговор на шумовото замърсяване, което проектният мениджър Йозефине Нордгрен нарича един от най-подценяваните екологични проблеми на нашето време.

„Проучванията показват, че постоянното излагане на шум увеличава стреса, нарушава съня и засяга както физическото, така и психическото здраве“, казва тя. „Природата, от друга страна, има доказани възстановителни ефекти. Тя понижава сърдечната честота, подобрява фокуса и помага на тялото да се възстанови от стреса.“

Сконе също искаше да покаже, че съвременното пътуване не е задължително да означава да се прави повече.

Тя също така посочва, че в Швеция природата е лесно достъпна благодарение на „Allemansrätten“ – публично право, което позволява на хората да се разхождат свободно (и с уважение) сред природата, включително в частни земи.

Сконе стартира международна отворена покана през октомври и получи над 200 заявления от 30 държави.

Три двойки кандидати бяха избрани да участват от Дания, Германия и Обединеното кралство.

Хижа с нива на шум като в библиотека

Единственото истинско правило за престоя в хижата е било звуците да се поддържат под 45 децибела - приблизително нивото на шум в библиотека или тих офис.

Холм казва, че спазването на това ограничение не е било твърде трудно, освен случайните трудности в комуникацията със сестра ѝ, защото е трябвало да говорят шепнешком.