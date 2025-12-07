САЩ: Гърция е ключов стълб в стратегията на Тръмп

Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл определи Гърция като централен стълб на стратегията на президента Доналд Тръмп за енергетиката, инвестициите и изкуствения интелект.

В разговор с Атино-македонската информационна агенция по време на първото си официално посещение в Солун тя подчерта нарастващото геостратегическо и технологично значение на страната и потвърди „стабилния и надежден“ характер на съюза между САЩ и Гърция.

Гилфойл подчерта, че за президента Тръмп „да има Гърция като енергиен център в региона е било много важно“, определяйки енергията като основа както за геополитическа стабилност, така и за технологично господство.

Тя каза, че „който контролира енергията, ще контролира и изкуствения интелект“, отбелязвайки, че Северна Гърция се очертава като обещаващ технологичен център.

Гилфойл също така подчерта значението на гръцката енергийна независимост за регионалната сигурност.

„Енергийната независимост е равна на национална сигурност – и ние виждаме това ясно в случая с Украйна и Русия“, каза тя, заявявайки, че зависимостта е изиграла основна роля в дестабилизацията на региона. Тя описа ролята на Гърция като енергиен център като сила, която „наистина осигурява регионална стабилност, която засяга света и съседите“.

Посланикът подчерта участието си в неотдавнашните разговори между украинския президент Володимир Зеленски и премиера Кириакос Мицотакис относно доставките на американски втечнен природен газ (LNG) за Украйна. Тя заяви, че целта е да се помогне на страната да преживее зимата и да се укрепи позицията ѝ в бъдещи мирни преговори.

Свързани статии Новата стратегия за национална сигурност на Тръмп е насочена към Европа

В по-широк апел за дипломация, тя призова за прекратяване на конфликтите в Украйна, Газа и другаде, каза:

„Никога не можем да позволим войната да бъде нормална. Тя трябва да спре“ и похвали усилията на президента Тръмп в тази посока.

С поглед към бъдещето, тя посочи засиления интерес на Америка към енергийни, технологични и геостратегически проекти в региона. Тя обяви, че през първото тримесечие на 2026 г. във Вашингтон ще се проведе нова среща между САЩ, Гърция, Кипър и Израел, фокусирана изключително върху енергетиката. Тя също така подчерта новоподписаната съвместна декларация между САЩ и Гърция за укрепване на икономическото сътрудничество, особено в областта на изкуствения интелект, област, в която според нея Гърция може да се превърне във водещ играч.