Стремежът на Украйна да се присъедини към Европейския съюз (ЕС) е изправен пред нарастващо разочарование. Пречките вече не идват от Русия, която се отказа от възражението си срещу присъединяването на Украйна към ЕС: ключова отстъпка, която удовлетворява основно искане от протестите на Майдана през 2014 г. Фрустрацията възниква, защото ЕС не може драстично да облекчи правилата си за присъединяване, за да задоволи Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски ясно заяви, че иска всеки мирен план, който слага край на руско-украинската война, да включва не само „твърда и конкретна гаранция“, че Украйна ще стане част от Европейския съюз, но и „точна дата“. Наскоро той определи 2027 г. като „конкретна дата“, добавяйки, че Киев „разчита на подкрепата на партньорите за нашата позиция“.

Въпреки че повечето европейски лидери „силно подкрепят присъединяването на Украйна към Европейския съюз“, те устояха на натиска да променят съществено добре установените правила за присъединяване, за да позволят на Украйна да се присъедини, преди да бъдат въведени правните и административните изисквания за членство, пише Тед Снайдер, колумнист в Antiwar.com и The Libertarian Institute и редактор в The American Conservative.

Последните предложения за план за „леко членство“ или „обратно разширяване“ за ускоряване на приемането на Украйна в ЕС бяха отхвърлени. Предложението на председателя на ЕС Урсула фон дер Лайен за членство без предимства, включително средства и право на глас, беше блокирано от Франция и Германия, защото не е „реалистично“. Длъжностни лица от Париж и Берлин казват, че планът не се радва на подкрепа от държавите членки. Един дипломат от ЕС казва: „Не мисля, че много от нас наистина някога са го харесвали като план.“

Продължителността на присъединяването на която и да е страна кандидат зависи от приемането от тази страна на законодателство и разпоредби, които да съответстват на така нареченото acquis, всеобхватна правна и регулаторна рамка. 33-те глави от достиженията на правото на ЕС (acquis), договорени отделно, гарантират съответствието на страната кандидат с демократичното управление, правата на човека, върховенството на закона и институциите на пазарната икономика.

Държавите, които са се присъединили към ЕС, обикновено са били приемани след седем до девет години преговори, и това включва страни като Полша и балтийските страни, чиито институционални, правни и икономически реформи са били сравнително добре напреднали, преди да се стремят към присъединяване. Няколко страни са постигнали известен напредък към присъединяване: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Украйна, Молдова и Грузия наскоро станаха кандидати. Преговорите за присъединяване на Турция отдавна са в застой, но технически все още са отворени.

ЕС говори за ускорено членство на Украйна, но определя „бързо“ като 2030 г. и всъщност само Финландия и Швеция са се присъединявали по такъв ускорен график. Германският канцлер Фридрих Мерц наскоро заяви, че присъединяването до 2027 г. „е изключено. Не е възможно“. Той предположи, че това не може да се случи най-рано до 2035 г., което би съответствало на всички налични прецеденти.

С изясняването на условията за присъединяване към ЕС, Зеленски понякога показваше разочарование от Европа и в обръщението си към Световния икономически форум в Давос през януари то се разпространи. Той каза, че Европа е „география“, но „не велика сила“ и я нарече „просто „салата“ от малки и средни сили“. Той обвини Европа, че „обича да обсъжда бъдещето, но избягва да предприема действия днес“ и каза, че „твърде често в Европа нещо друго винаги е по-спешно от справедливостта“. Позовавайки се на унгарския президент Виктор Орбан, той каза, че всеки „Виктор“, който „живее с европейски пари, докато се опитва да продаде Европа, заслужава шамар по главата“.

През декември ЕС беше принуден да се откаже от плана си да използва замразени руски резерви, държани в белгийската банка Euroclear,

и вместо това предложи заем от 90 милиарда евро, набран чрез заеми, за да укрепи публичните финанси на Украйна за още две години война. Щипката за бюджета на Украйна вече се задава.

След като през декември се съгласи да не блокира заема от ЕС за Украйна, Орбан сега наложи вето върху прилагането на плана за разпределение на средствата. Това е така, защото руският петрол, доставян на Унгария и Словакия по петролопровода „Дружба“, е блокиран от края на януари. Украйна твърди, че петролопроводът е повреден при руска въздушна атака и следователно петролът не може да тече през него.

След като Орбан блокира разпределението на заема, Зеленски сякаш заплаши живота си, казвайки:

„Надяваме се, че никой в ​​Европейския съюз няма да блокира 90-те милиарда евро помощ. В противен случай ще дадем адреса на този човек на нашите въоръжени сили, за да могат да се свържат с него и да говорят с него на собствения си език.“

ЕС обяви на 18 март, че ще изпрати експерти за ремонт на тръбопровода, но Орбан категорично заяви, че няма да отмени ветото си върху заема за Украйна, докато доставките на петрол през „Дружба“ не се възобновят.

Орбан обвини Европейската комисия и Зеленски, че умишлено прекъсват доставките на руски петрол за Унгария, за да насърчат поражението му на унгарските избори, които ще се проведат на 12 април. Той осъди Украйна, превръщайки нейната „намеса“ в основна тема на кампанията. В речта си пред хиляди поддръжници на националния празник на Унгария на 15 март Орбан извика:

„Виждате ли това, Зеленски?... мислите ли, че със... заплахите на нашите лидери можете да ни уплашите?“ След това той добави: „Синовете ни няма да умрат за Украйна, а ще живеят за Унгария.“

Други членове на ЕС също ще искат да гарантират, че интересите им са защитени от условията за присъединяване на Украйна към ЕС. Бившият посланик на Украйна в ЕС, Олга Стефанишина, разкри, че има повече от една държава – не само Унгария – които имат опасения относно присъединяването на Украйна към ЕС. Президентът на Полша Карол Навроцки, например, също изрази резерви.

Присъединяването на Украйна е уникален и безпрецедентен случай, защото страната е във война. Въпреки това гъвкавостта на ЕС е ограничена от ангажиментите му да прилага стриктно критериите си за членство и без фаворизиране. В допълнение към участието си в екзистенциален конфликт с Русия, Украйна се бори с корупцията, демокрацията и защитата на културните, езиковите и религиозните етнически малцинства. Много държави от ЕС се опасяват, че едно бързо приемане на Украйна би навредило на доверието. от правилата за членство на ЕС и създава опасен прецедент.

Няма съмнение, че мнозинството от членовете на ЕС виждат присъединяването на Украйна като нещо със специално геополитическо значение и биха се ангажирали да дадат приоритет на Украйна. Но ЕС няма да може да определи конкретна дата за приключване на преговорите за присъединяване, тъй като това премахва лостовете, които ЕС има, за да настоява за съществени реформи като условие за членство.