Костадинов: В момента виждаме разпада на НАТО

Съветът за мир на Доналд Тръмп е имал смисъл в началото на тази година около конфликта в Газа, но вече е обезсмислен и изпразнен от съдържание, смята лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Имаше основание за неговото създаване. Сега войната в Иран се разгаря и се говори, че може да прерасне в сухопътна. Ако това се случи, рискуваме да попаднем в ситуация на световен конфликт", заяви той пред Bulgaria ON AIR".

Според него най-голямата заплаха за световния мир е Израел.

"Притежава ядрено оръжие и не би се поколебала да го използва срещу Иран, ако види, че губи войната. А момента Израел губи войната и я води с държавен тероризъм. Избиват деца, държавници", коментира Костадинов.

По думите и България има от какво да се притеснява.

"Една част от държавите в НАТО казаха, че няма да подкрепят САЩ категорично. Румъния обаче каза, че ще даде своите бази. Едната база се намира на 37 км от българската граница. Тя е толкова голяма - около 15 км е дължината. Имаме всички основания да се притесняваме. Румъния вече беше предупредена официално от Иран", изтъкна Костадинов.

По думите му в момента виждаме разпада на НАТО.

"НАТО приключи, разпадна се. Съюзническа държава иска помощ, държавите казват "не". Натовците, когато се наложи да има реален конфликт и има възможност за ответен удар, се тресат от страх", каза още лидерът на "Възраждане".

НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз и няма как Тръмп да очаква да получи помощ от всички държави, ако той нападне. Виждайки, че в момента НАТО се разпада и че дори не може да гарантира собствената си сигурност, какво прави България в НАТО... Трябва да се евакуираме и да започнем незабавно да възстановяваме нашата национална сигурност сами. НАТО представлява голям риск за националната ни сигурност, категоричен бе Костадинов.

Ще си партнира ли "Възраждане" с Радев и "Прогресивна България"

"Програмата на "Прогресивна България" е на ултралиберална и крайнодясна формация, която е свръхевроатлантическа. Нашите избиратели няма как да одобрят подобно сътрудничество. Виждаме само евроатлантически пропагандни клишета. ПБ е съкратена версия на ПП-ДБ", завърши лидерът на "Възраждане".