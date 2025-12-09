Синът на заместник-кмет на Харков е жестоко убит и изгорен във Виена

21-годишен украинец е жестоко убит във Виена заради портфейли с криптовалута. Даниил Кузмин е син на заместник-кмет на Харков, а един от двамата задържани по случая е Богдан Ринжук, доведен син на посланичката на Украйна в София, съобщава Dir.bg, цитирайки местната медия oe24.

Другият е Александър Агоев - 45-годишен бивш служител на Одеската митница.

Убитият украински студент е бил измъчван и изгорен жив във Виена, като целта на нападателите е била да го принудят да разкрие паролите за двата му портфейла с криптовалута. Загиналият Даниил е син на заместник-кмета на Харков Сергей Кузмин.

Според данните от разследването Даниил е бил подмамен от състудента си Богдан да дойде с мерцедеса си в подземния паркинг на хотел "Софител" на Пратерщрасе. Там бил нападнат от засада и жестоко пребит. Гост на хотела чул схватката и се сигнализирал на рецепцията, откъдето уведомили полицията.

Междувременно Даниил бил откаран в квартал Донаущат, където е бил измъчван в продължение на няколко часа, като са му били избити всички зъби.

По пътя убийците купили туба бензин от бензиностанция. След като получили достъп до два акаунта с криптовалута на обща стойност около 200 хил. долара, го вързали на задната седалка на колата, залели колата с бензин и я подпалили.

Трупът е открит малко след полунощ на 26 ноември в изгорелия автомобил на Марлен-Хаусхофер-Вег под железопътната линия Остбан, след като пожарни аларми са се задействали около 00:30 ч. По тялото на жертвата е имало масивна травма от тъп предмет, включително наранявания на главата и счупени зъби.

Виенската полиция е идентифицирала двамата заподозрени чрез записи от охранителни камери в гаража на хотела и в бензиностанцията.

Двамата са влезли в Украйна в 9:07 часа на сутринта след убийството, което е предизвикало международно издирване.

Украинските власти са ги арестували на 29 ноември, като са открили у тях около 100 хил. долара в брой, а криптопортфейлите на Даниил са били напълно изпразнени, съобщават украински медии.

Началникът на държавната криминална служба на Виена, полковник Герхард Винклер, заяви, че разследващите предполагат финансов мотив и са изключили всякакъв политически контекст.