Синът на основателя на веригата "Манго" е задържан в Испания

Полицията в испанската област Каталуния е арестувала тази сутрин Джонатан Андич като заподозрян за убийството на баща му. Исак Андич, собственик на бизнес империята "Манго", загина при падане в планината Монсерат на 14 декември 2024 г.

Джонатан Андич е арестуван и отведен в съда, за да даде показания в качеството си на заподозрян за смъртта на баща си, предаде кореспондентът на БНР.

Разследването на смъртта на 71-годишния Исак Андич започна с версията за инцидент в планината.

През октомври 2025 г. каталунската полиция е иззела мобилния телефон на Джонатан Андич, след като са били установени противоречия в показанията му за това какво точно се е случило през декември 2024 г.

По време на инцидента в планината Монсерат са били само Исак и Джонатан Андич.

Основателят на веригата от модни магазини "Манго" е паднал от височина над 100 метра.

Разследващите са установили, че няколко дни преди инцидента Джонатан Андич е посетил същото място.

Освен това е станало ясно, че баща и син са имали конфликти относно ролята на Джонатан в управлението на компанията.

Исак Андич беше най-богатият човек в Каталуния, като състоянието му се оценява на 4,5 милиарда евро.