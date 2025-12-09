IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар в сграда в Горен Уест Сайд в Манхатън, отломки летят към тротоара ВИДЕО

Няма данни за жертви и пострадали, нито информация за причините за пожара

09.12.2025 | 17:52 ч. 5
Пламъци изригнаха от жилищна сграда в Горен Уест Сайд в Манхатън, като дъжд от отломки се изсипа върху тротоара, а гъст дим се разпространи в целия район, съобщава NBC news.

Пожарът е избухнал в шестетажна сграда на 107-ма улица и Амстердам около 08:20 ч. сутринта, според FDNY. Смята се, че в нея са се помещавали около 40 жилища.

Хеликоптер 4 показа целия последен етаж, обхванат от пламъци, с черен дим, издигащ се изпод покрива. Огънят сякаш е обхванал и покрива, приближавайки се към пожарникарите, които се опитваха да го атакуват отстрани.

Част от лявата страна на сградата също се срути, като по улицата се изсипаха горящи отломки. Голямо парче падна точно до една пожарна кола.
Засега все още няма яснота каква е причината за лумналия пожар. Няма информация и за ранени.

На хората е било препоръчано да избягват района. Уязвимите жители трябва да затворят прозорците си.

Горен Уест Сайд Манхатън пожар летящи отломки Ню Йорк
