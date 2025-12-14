Плутониевият пъзел на Америка: От реликви от Студената война до амбиции за изкуствен интелект

През октомври 2025 г. Министерството на енергетиката на САЩ отправи безпрецедентна оферта: 19,7 тона излишен плутоний с оръжейно качество, материал, който някога е бил в основата на хиляди ядрени бойни глави, сега е на разположение на частни разработчици на реактори.

От това количество 4,4 тона остават в чиста метална форма и 15,3 тона като оксиден прах. Фракцията в метална форма е наградата. Това е единствената форма, която може да бъде директно легирана с уран и цирконий, за да се направят високоефективните горивни щифтове, предпочитани от новото поколение бързи реактори с натриево охлаждане (SFR), пише за TNI Стела Ким, експерт по инвестиции и ядрена стратегия с над десетилетие опит в свързването на глобалните финанси и дълбоките технологии, с особен фокус върху малките модулни реактори (SMR).

Привлекателността не е само в техническото удобство, но и в производителността на размножаване. Коефициент на размножаване от 1,5 означава, че за всеки 100 кг делещ се плутоний, реакторът произвежда 150 кг нов плутоний от обеднен уранов слой.

С оглед на това, че Съединените щати разполагат с над 700 000 тона от обеднен уран, флотилия от SFR с метално гориво, заредена с 4,4 тона излишен метал, по принцип би могла да генерира теравати електроенергия без въглерод в продължение на векове, като същевременно непрекъснато произвежда собствено гориво.

Заявката за кандидатстване на Министерството на енергетиката на САЩ от октомври 2025 г. изрично приоритизира предложенията, които могат да използват директно 4,4 тона метален плутоний. Oklo, TerraPower и техните партньори проектират реактори около същата U-Pu 10% циркониева сплав, която захранва EBR-II, като се стремят към съотношение на размножаване 1,3-1,5, което би накарало първоначалните 4,4 тона да заредят семената за експоненциално разширяващ се флот. След като първите реактори достигнат равновесие, никога няма да е необходим допълнителен плутоний, получен от оръжия. Системата, теоретично, би генерирала собствено гориво за неопределено време от обеднен уран.

Експертите по контрол на оръжията са дълбоко загрижени за последиците от коефициент на размножаване от 1,3–1,5 в затворен метален горивен цикъл, тъй като това налага пирообработка или електрорафиниране в индустриален мащаб. Това са технологии, които разделят по същество чисти плутониеви потоци. Националните академии на науките предупредиха, че разполагането на такива съоръжения в търговски мащаб въвежда уникални съображения за неразпространение и рискове за сигурността. Това оспорва десетилетия политика на САЩ, насочена към предотвратяване на попадането на рутинното разделяне на използваеми за оръжия материали в цивилни ръце.

Транспортирането на 4,4 тона плутоний с оръжейно качество от правителствени обекти до частни съоръжения за горивен цикъл и експлоатацията на множество пирообработващи инсталации под търговски контрол би поставило безпрецедентни предизвикателства пред Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение на гаранциите. Дори малко отклоняване или кражба на килограм от това гориво би било достатъчно количество за производството на сурово ядрено устройство.

Плутоний, енергия и геополитика в новата ядрена ера

Инициативата на Министерството на енергетиката на САЩ за плутоний не само подчертава стремежите на Америка за технологично лидерство, но и бележи стратегически обрат в доктрината за енергийна сигурност на страната. Тъй като глобалното напрежение от подновената конкуренция между великите сили до ресурсния национализъм ескалира, обещанието за вътрешна, безвъглеродна енергия с висока плътност е неустоимо както за гражданските, така и за военните плановици. Бързите реактори, захранвани от излишък от плутоний и обеднен уран, предлагат път към енергийна независимост, който рязко намалява зависимостта на нацията от нестабилни чуждестранни доставки на уран, особено от геополитически чувствителни региони.

Нещо повече, чрез превръщането на въоръженията от Студената война в гориво, Съединените щати ще създадат икономически и символичен прецедент. Това е в съответствие с приоритетите на националния интерес, които третират енергията като критичен стълб в геополитическата стратегия, както и с призивите за укрепване на надеждността на електрическата мрежа срещу климатични смущения и уязвимости във веригата за доставки.

И все пак тази амбиция идва с геополитическа цена.

За политиците, балансирането на тези конкуриращи се императиви с иновативна енергийна сигурност и стабилни режими за неразпространение ще определи бъдещата траектория на световния ядрен ред. Плутониевата програма от 2025 г. е едновременно шедьовър на американската научна мощ и тест за нейния дипломатически финес на световната сцена.