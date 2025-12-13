"Мозъкът на Орбан": Европа върви надолу, превърнахме се в проблем за САЩ

Европа е изправена пред траен упадък, освен ако централизираният "буден, зелен, либерален" политически естаблишмънт, който управлява ЕС, не бъде принуден да се оттегли от власт, заяви главният стратег на Виктор Орбан.

"Европа върви надолу", категоричен е Балаш Орбан, който не е роднина на унгарския премиер, но е един от най-доверените му съветници.

В интервю за The Times той каза, че президентът Тръмп е бил прав да се страхува от края на западноевропейската цивилизация, както е посочено в стратегията за национална сигурност на Вашингтон.

62-годишният Виктор Орбан е пария за много други европейски лидери, защото продължава да култивира близките си отношения с президента Путин от Русия. Той обаче е близък и до Тръмп, който посочи Унгария като една от четирите държави, които трябва да обмислят напускането на ЕС.

Докато водещите европейски лидери се отдръпват с ужас от стратегията за сигурност на Тръмп, която очертава "цивилизационна криза" в Европа, Виктор Орбан я приветства като "най-важния и най-интересния документ" от последните години.

"Най-накрая не се борим сами", каза той.

Балаш Орбан, който е "политически директор" и ключова фигура в кабинета, играе голяма роля в унгарската геополитическа стратегия. Не е случайно, че политическият документ на Тръмп се появи седмици след срещата и на двамата Орбан, Виктор и Балаш, с него във Вашингтон.

"Европа върви надолу", казва той. "Всъщност това е, което и ние чувстваме, мислим и виждаме. Това е, за което говорим от 15 години, откакто Орбан дойде на власт през 2010 г., че ако нещата вървят в тази посока, това би означавало разпад на Европа."

39-годишният Балаш и неговият шеф твърдят, че ЕС и неговите държави членки са се превърнали в слаб съюзник за САЩ.

"От американска гледна точка въпросът е много легитимен, защото ако Европа върви надолу, най-важните им съюзници стават все по-слаби", обяснява Балаш. „Това е много легитимна гледна точка, от гледна точка на САЩ и отвътре. От европейска гледна точка въпросът е дали сме способни да променим режима."

Той предположи, че отслабена Европа е по-малко привлекателен партньор за Вашингтон, защото не може да защитава границите си или да харчи достатъчно за военни средства. Това, казва той, прави Брюксел ненадежден на световната сцена.

"Превърнахме се в проблем", допълва Балаш. "Те не ни атакуват. Те просто анализират ситуацията. Съгласен съм с техния анализ. Европа някога искаше да бъде глобален играч. Сега очевидно вече не е глобален играч. Води се дискусия за края на войната в Украйна. Европейците не участват, така че те дори не са играч в решаването на проблеми в съседство."

Балаш обвинява вропейските елити, че използват украинския конфликт, за да "настояват цинично допълнително за централизация", включително ход тази седмица да се използват извънредните правомощия на ЕС по договорите, за да се блокират националните вето върху план за изземване на замразени руски активи.

"Всеки ден те променят правилата, събират повече власт от държавите членки", на мнение е той. "Това е извинение за по-нататъшна централизация и затова трябва да бъде спряна."

В Брюксел, Берлин, Париж и други столици има тревога от съобщенията за класифицирани стратегически документи на Тръмп, които обсъждат как САЩ могат да работят с Австрия, Унгария, Италия и Полша – всички страни с националистическа политика – в опит да ги откъснат от ЕС."Мозъкът на Орбан" обаче призова намесата на Тръмп в европейските дела да послужи като зов за събуждане.

"Тя трябва да отвори очите", казва той. "Превърнахме се в проблем. Те не ни атакуват. Те просто анализират ситуацията, какво трябва да се направи и аз съм съгласен с техния анализ. Това е проблем и не можем да бъдем сигурни, че ще оцелеем."

Като се има предвид, че Европа и ЕС вече се опитват да се справят с нелегалната миграция и да увеличат депортациите, както и да отменят екологичните разпоредби, много от политическите коментари на Тръмп вече са част от основния дневен ред.

Именно по-острите му критики към европейската политическа класа, която е под електорална обсада, и призивът му да се култивира "съпротивата" на партиите, които защитават националната държава или възстановяват традиционните европейски начини на живот, наистина го разстроиха. По-рано тази седмица Тръмп заяви пред Politico, че повечето европейски лидери са слаби.

"Те не знаят какво да правят", каза той. "Европа не знае какво да прави."

Европейските лидери са все по-ядосани от американските критики към арестите за коментари в социалните медии или това, което се представя като цензура под прикритието на контрол върху "дезинформацията".

Има обаче дълга история на американски президенти, които размахват пръст и казват на европейците как да гласуват

През 2016 г. президентът Обама се намеси, за да подкрепи оставането в ЕС на референдума за членство в ЕС. На следващата година той подкрепи Еманюел Макрон на френските президентски избори, борейки се с Марин льо Пен и нейната партия "Национален обединение" - ключов съюзник на Унгария и член на групата "Патриоти за Европа" на Виктор Орбан в Европейския парламент. Президентът Байдън често критикува Унгария на Орбан.

Въпреки това, в радикално десните националистически кръгове на Европа има известно неудобство от последната акция на Тръмп. 30-годишният Джордан Бардела, който замени Льо Пен като лидер на партията, предупреди, че Европа не се нуждае от Тръмп като "голям брат" или някакъв вид "васалит" на САЩ.

Балаш Орбан, който беше домакин на голяма конференция "Душата на Европа" в Брюксел миналата седмица под егидата на своя мозъчен тръст Mathias Corvinus Collegium, признава, че има скрито безпокойство.

"Разбира се, европейските хора са горди хора", казва той. "Ние не отправяме критиките си, защото са казани от някой, който е извън Европа. Нашите чувства са точно базирани на нашата ежедневна реалност. Така че не мисля, че всъщност има проблем, защото всички патриотични политически сили в Европа – и така се наричаме открито – са опозиция на Брюксел. Те рушат Европа. Трябва да се обърне. И мисля, че това е общото отношение сред европейските избиратели. Така че не виждам конфликт тук. Разбира се, никой не иска да бъде управляван отвън."

Балаш е оптимист, че ходът на историята се обръща в посока на шефа му и че решението да се ухажва Путин ще се отплати, ако Тръмп успее да посредничи в постигането на дългосрочно споразумение между Запада и Русия.

"Честно казано, ние сме много оптимистични, защото либералната ера свърши", допълва той. "Идва по-реалистична, прагматична, национално консервативна ера, която е много по-подходяща за моята страна. Брюксел е най-изолираният център на силата. Имаме добри отношения във всички посоки с големите, основни играчи. Надяваме се, че можем да спасим ЕС от тези хора. Тогава можем да се върнем на правилния път. Нуждаем се от горда Европа, водена от държавите членки."