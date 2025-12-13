IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гръцките фермери отказаха да участват в диалог с правителството

Те подготвят списък с искания

13.12.2025 | 18:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

По време на националната среща в Никея, област Лариса, протестиращите гръцки земеделски производители решиха да не участват в диалог с правителството и с премиера на страната Кириакос Мицотакис в понеделник, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. 

Съобщава се, че фермерите са решили да изпратят в неделя до премиера и до компетентните министерства списък със свои искания.

Земеделците предупредиха, че докато правителството не заеме позиция по поставените от тях въпроси, няма да се оттеглят от блокадите по пътищата. Телевизия ЕРТ посочва също, че протестиращите отново са заявили готовност за затваряне на ключови за страната пътни артерии.

Свързани статии

Местни медии информират още, че основните искания на различните земеделски организации в страната са свързани с високите производствени разходи, като акцент се поставя също върху цената на земеделското гориво и електроенергията за селското стопанство, както и върху компенсирането на загубите.

На заседание на парламентарната група на „Нова демокрация" в петък премиерът Мицотакис отново заяви готовността на правителството за диалог със земеделските производители и отправи покана те да излъчат своя делегация, която да се срещне с него в 17:00 часа в понеделник.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

Гърция фермери протести Кириакос Мицотакис
