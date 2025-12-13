Гръцките фермери отказаха да участват в диалог с правителството

По време на националната среща в Никея, област Лариса, протестиращите гръцки земеделски производители решиха да не участват в диалог с правителството и с премиера на страната Кириакос Мицотакис в понеделник, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Съобщава се, че фермерите са решили да изпратят в неделя до премиера и до компетентните министерства списък със свои искания.

Земеделците предупредиха, че докато правителството не заеме позиция по поставените от тях въпроси, няма да се оттеглят от блокадите по пътищата. Телевизия ЕРТ посочва също, че протестиращите отново са заявили готовност за затваряне на ключови за страната пътни артерии.

Местни медии информират още, че основните искания на различните земеделски организации в страната са свързани с високите производствени разходи, като акцент се поставя също върху цената на земеделското гориво и електроенергията за селското стопанство, както и върху компенсирането на загубите.

На заседание на парламентарната група на „Нова демокрация" в петък премиерът Мицотакис отново заяви готовността на правителството за диалог със земеделските производители и отправи покана те да излъчат своя делегация, която да се срещне с него в 17:00 часа в понеделник.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.