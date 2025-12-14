След отказ на двигател: Самолет на United Airlines се върна аварийно във Вашингтон

Самолет Боинг 777 на United Airlines, изпълняващ полет до Токио, беше принуден да се върне на международното летище „Дълс“ във Вашингтон след отказ на един от двигателите и възникване на пожар в тревна растителност край пистата, предаде АФП.

На борда на широкофюзелажния самолет са се намирали 275 пътници и 15-членен екипаж, като при инцидента няма пострадали. Машината е извършила аварийно кацане, след като е загубила мощност в един от двата си двигателя и е трябвало да изхвърли гориво, за да намали теглото си.

„Малко след излитането полет 803 на United се върна на летище Дълс и кацна безопасно, за да бъде отстранен проблем със загуба на мощност в един от двигателите“, заявиха от авиокомпанията. От United уточниха, че са организирали алтернативен полет до токийското летище Ханеда по-късно същия ден.

По информация на източници самолетът Боинг 777 е излетял около 12:20 ч. местно време (19:20 българско), когато е настъпил отказът на двигателя. Представител на летището съобщи, че при излитането машината е подпалила суха растителност край пистата. Пожарът е бил бързо потушен, а самолетът се е върнал и е кацнал безопасно около 13:30 ч., след което е бил проверен от противопожарните служби.

Засегнатата писта е била временно затворена, но останалите полети не са били нарушени, тъй като летище „Дълс“ разполага с няколко писти. Федералната авиационна администрация на САЩ обяви, че ще разследва инцидента, а Националният съвет по безопасност на транспорта също събира информация.

Един от двигателите се е запалил при излитането, което е довело до пламъци по края на пистата. Самолетът е бил забелязан да кръжи над района на Фредериксбърг, щата Вирджиния, за да изхвърли гориво - стандартна процедура преди аварийно кацане, пише БГНЕС.