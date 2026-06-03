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ЕК публикува доклада за България: Влизаме ли в режим на свръхдефицит?

Дефицитът в хазната нарасна до 2,5 млрд. евро

03.06.2026 | 06:29 ч. Обновена: 03.06.2026 | 06:29 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това, съобщи БНР.

Миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че Комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям".

Според процедурата ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит.

Ако след отчитане на всички фактори Комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на ЕС и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от Комисията, Съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна- членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит.

Ако Съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръка на Комисията, в която посочва начините за коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца.

Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, Съветът може да наложи санкции, включително глоба до 0,05% от БВП за предходната година.

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Тагове:

европейска комисия доклад българия свръхдефицит
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