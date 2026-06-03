Вижте какво ще решава Министерският съвет днес

Правителството ще заседава днес и ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и този за кредитните институции.

В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета, до приемането на редовната държавна план сметка за тази година.

На парламента кабинетът ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта "Придобиване на нови трикоординатни радари". Предходно правителствено решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант, с промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране, настъпили резултат на преговори с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по Механизма SAFE.

Дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на съществено отклонение от проекта на Спогодба между Република България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане, одобрен като основа за водене на преговори с решение по т. 9 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 29 октомври 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Постановление за условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 4а, ал. 1 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за приемане на Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Първо изменение и потвърждаване на Споразумението за финансов принос между Европейския съюз и Република България по отношение на раздел „Държава членка“ по програма InvestEU.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика“, което ще се проведе на 4 и 5 юни 2026 г. в гр. Никозия.

Внася: заместник министър-председателят

6. Проект на Решение за одобряване позициите на Република България , от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 4 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на решение относно приемане на проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“.

Внася: министърът на отбраната

8. Проект на Решение за одобряване позициите на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 5 юни 2026 г., в Люксембург.

Внася: министърът на правосъдието

9. Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

Внася: министърът на образованието и науката

10. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика част „Транспорт“, което ще се проведе на 8 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

11. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

12. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията