3 юни е Международният ден на велосипеда

На 3 юни светът отбелязва Световния ден на велосипеда – празник, посветен на едно от най-устойчивите, достъпни и здравословни средства за придвижване. Обявен от ООН през 2018 г., този ден подчертава значението на велосипеда за здравето и околната среда.

Подкрепен е от 193 държави-членки на ООН. Инициативата е започната от професор Лешек Сибилски и неговите студенти, които подчертават ролята на велосипеда в устойчивото развитие.

Логото на деня изобразява хора от различни култури, каращи велосипеди, символизирайки универсалността на това средство за транспорт.

Първият патентован велосипед е създаден от германеца Карл фон Драйс през 1818 г. .

Педалите са добавени през 1861 г., а веригата – през 1870 г., което оформя съвременния вид на велосипеда.

Моделът „Роувър“ на Джон Кемп Старли от 1885 г. се счита за първия модерен велосипед.

Ежедневно се произвеждат около 364 000 велосипеда по света.

Арманда Кокър държи рекорда за най-много изминати километри с велосипед за една година – близо 139 327 км. /БГНЕС