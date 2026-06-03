Бурята остави без ток приморското село Писменово

Ураганният вятър и проливния дъжд причиниха авария по електропреносната мрежа след отклонението за село Писменово. Засегнат е участък от 20-киловолтовата мрежа, а високото ниво на реката затруднява достъпа на аварийните екипи до мястото на повредата, съобщи БНТ.
Екипи работят по локализиране и отстраняване на аварията, но усложнената обстановка затруднява възстановителните дейности. От местната управа уверяват, че при постъпване на нова информация гражданите ще бъдат своевременно уведомени.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.