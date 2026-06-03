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Бурята остави без ток приморското село Писменово

Високото ниво на реката затруднява достъпа на аварийните екипи

03.06.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка БНТ

Снимка БНТ

Ураганният вятър и проливния дъжд причиниха авария по електропреносната мрежа след отклонението за село Писменово. Засегнат е участък от 20-киловолтовата мрежа, а високото ниво на реката затруднява достъпа на аварийните екипи до мястото на повредата, съобщи БНТ.

Екипи работят по локализиране и отстраняване на аварията, но усложнената обстановка затруднява възстановителните дейности. От местната управа уверяват, че при постъпване на нова информация гражданите ще бъдат своевременно уведомени.

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