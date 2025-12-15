Героят от Бонди, който изтръгна оръжието на нападателя: Бих го направил пак ВИДЕО

Наричат ​​го златният час в Бонди - когато светлината омеква, морето сияе и слънцето залязва. Това беше видът лятна вечер, за която Ахмед ал-Ахмед разказваше на родителите си в Идлиб, Сирия, преди да пристигнат при него преди два месеца, събирайки се отново със сина си, който наричаше Австралия свой дом в продължение на почти две десетилетия.

В една такава вечер, разхождайки се по крайбрежието с братовчед си Джозай Алкандж, Ал-Ахмед спря, за да наблюдава еврейските празненства на плажа Бонди, докато купонджиите се събраха, за да отпразнуват Ханука. Предложиха им храна, но те искаха кафе, затова двамата се отбиха, за да си вземат питие. Десет минути по-късно бяха произведени първите изстрели.

В поредица от действия, гледани десетки милиони пъти по целия свят и спечелили на бащата на две деца похвали от публични личности, включително президента Доналд Тръмп, Ал-Ахмед е видян да пробягва между коли, преди да се хвърли и да изтръгне оръжието на един от двамата заподозрени стрелци, идентифициран като 50-годишния Саджид Акрам.

Най-малко 15 души са били убити в минутите преди Ал-Ахмед да действа в неделя вечерта. Самият Ал-Ахмед е бил сериозно ранен, съобщи семейството му.

Shocking footage of how this HERO saved multiple lives today on Bondi Beach in Sydney, Australia 🙏🏻#bondibeach pic.twitter.com/ssH8A24uOp — MAGA Kitty (@SaveUSAKitty) December 14, 2025

Преди да действа, той е помолил братовчед си да предаде съобщение на семейството му.

"Той каза: "Ще умра — моля, отиди при семейството ми и им кажи, че слязох, за да спася живота на хората", сподели Алкандж пред The ​​Sydney Morning Herald.

За семейството действията му са били в съответствие с характера му. Неговият братовчед, Мустафа ал-Асад, каза пред телевизионната мрежа Ал-Араби:

"Когато видя хора да умират и семействата им да бъдат застреляни, той не понесе гледката. Това беше хуманитарен акт, повече от всичко друго. Беше въпрос на съвест... Той е много горд, че е спасил дори един живот."

Собственикът на магазин за тютюневи изделия, Ал-Ахмед, 44-годишен баща на две дъщери, на шест и седем години, е получил огнестрелни рани в рамото и ръката си от втория заподозрян нападател, Навид Акрам, който е насочил оръжиет си към Ал-Ахмед, след като е обезоръжил баща му.

Ал-Ахмед пристига в Австралия от Сирия през 2006 г. и след като битката му за гражданство е била разгледана във Федералния окръжен съд на Австралия, той получава документа през 2022 г.

След като посети клиента си в болница в понеделник, адвокатът на Ал-Ахмед, Сам Иса, каза, че героят не съжалява за стореното.

"Той каза, че би го направил отново", сподели Иса. "Но болката започна да му оказва влияние. Изобщо не е добре. Надупчен е от куршуми. Нашият герой се бори в момента."

Той каза, че ал-Ахмед е претърпял една хирургическа процедура в болница "Сейнт Джордж" в Когара, в предградията на Сидни. Застанал отвън, баща му, Мохамед Фатех ал-Ахмед, каза, че фактът, че ранените са евреи и са празнували Ханука, не би имал значение за сина му, мюсюлманин.

"Когато е правил това, което е правил, не е мислил за произхода на хората, които спасява, за хората, умиращи на улицата", каза той пред репортери. "Той не прави разлика между една националност и друга. Особено тук, в Австралия, няма разлика между един гражданин и друг."

Майка му, Малаке Хасан ал-Ахмед, каза, че е продължила да се "кълне и да плаче", след като е научила, че синът ѝ е бил прострелян. Тя каза:

"Той е видял, че умират, че хората губят живота си, и когато на този човек му свършили боеприпасите, той взел пушката му, но беше улучен. Молим се Бог да го спаси."

Ал-Ахмед е изправен пред още хирургически процедури, каза Алкандж, и има опасения, че може да загуби ръката си. Позирайки за снимка в болница с Крис Минс, премиера на Нов Южен Уелс, той обаче изглежда се възстановява добре.

"Ахмед е истински герой", написа Минс в X. "Снощи неговата невероятна храброст несъмнено спаси безброй животи, когато обезоръжи терорист с огромен личен риск. Беше чест да прекарам време с него точно сега и да предам благодарността на хората в целия Нов Южен Уелс."

Иса добави:

"Ахмед е скромен човек; не се интересува от отразяване, просто направи това, което беше принуден да направи като човешко същество в този ден. Той получава тази благодарност от това, че е в Австралия. Това е неговият начин да изрази благодарността си за престоя си в Австралия, за това, че му е дадено гражданство. Той наистина оцени тази общност и чувстваше, че като член на общността, трябва да действа по този начин и да допринесе."

Други избират да благодарят на Ал-Ахмед, като допринасят за кампания за набиране на средства за финансиране на неговото възстановяване, която е събрала почти милион долара в рамките на часове след появата на името му. Сред дарителите е и американският милиардер, мениджър на хедж фондове Бил Акман.

След като прекара един час в компанията му в болницата в понеделник, Мустафа ал-Асад каза, че е попитал братовчед си как е постъпил така, както е постъпил в Бонди. "Бог ми даде смелост", отговорил Ал-Ахмед.