15-годишен деветокласник нападна с нож съученици в Горки -2, има загинало дете и ранени

15-годишен деветокласник нападна с нож съученици в подмосковското селище Горки -2. При нападението има загинало дете. В резултат на инцидента има пострадали. Това съобщиха ТАСС и Газета.ру.

"Тази сутрин в едно от учебните заведения, разположени в селището Горки-2 в Одинцовския градски окръг, непълнолетен нанесе удар с нож на охранител и на един от учениците. В резултат на полученото нараняване детето почина", заявиха от пресслужбата.

Децата се евакуират от училището. Някои от тях ка излезли сами от училището.

Също така детският омбудсман на Московска област съобщи, че ученик от четвърти клас е загинал след нападението с нож.

Ученикът, който е нападнал с нож Успенското училище в подмосковското селище Горки-2, е бил задържан, съобщи Telegram-каналът SHOT. По данни на канала, кабинетът, в който той се е заключил с един от учениците, е бил щурмуван от спецчасти. По предварителна информация заложникът не е пострадал.

"Нападателят току-що беше натоварен в полицейска кола, бил е без връхна дреха", пише SHOT.

Според тяхна информация нападението срещу учениците е било извършено от 15-годишен деветокласник от същото училище. В резултат на действията му са пострадали най-малко четирима души, включително охранител.

Броят на пострадалите обаче все още се уточнява. На място има няколко линейки и служители на силовите подразделения.

В 15-годишния тийнейджър е открит предмет, наподобяващ самоделно взривно устройство. Това съобщи Life.ru, позовавайки се на Telegram-канала SHOT.

Според източници тийнейджърът е планирал да извърши терористичен акт и е възможно да е носел това устройство със себе си. В момента сградата на училището се обследва от специалисти за наличие на взривни вещества, за да се изключи заплаха за учениците и персонала.Мотивите му са неизвестни.

Telegram-каналът Baza съобщи, че нападателят е бил облечен с тениска с надпис „No Lives Matter“ („Ничии животи нямат значение“). Под това наименование съществува организация, която пропагандира насилие, тероризъм и унищожението на човечеството.

Следственият комитет е образувал наказателно дело.

Ден по-рано подобен инцидент е станал в Санкт Петербург. Там ученик е нападнал учителка по математика. Пострадалата е била хоспитализирана и се намира в реанимация.

По-рано руски гражданин, намиращ се под въздействието на наркотици, е нападнал съгражданка си с два ножа и е подпалил апартамента.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

