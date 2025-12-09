IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Донецк осъдиха руски войници за убийството на американец

Той бил заподозрян за шпионин и измъчван до смърт

09.12.2025 | 08:43 ч. 5
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Съд в окупирания от Русия украински град Донецк осъди четирима руски войници на затвор за убийството на гражданина на САЩ Ръсел Бентли, воювал на страната на Москва, съобщи днес руската държавна агенция ТАСС, цитирана от ДПА.

Двама от обвиняемите са получили по 12 години затвор, третият - 11 години, е четвъртият е осъден на година и половина, съобщава ТАСС.

Според информацията мъжете са отвлекли и измъчвали тогава 64-годишния Бентли до смърт, защото смятали, че е агент и са искали да го принудят да направи самопризнание.

Бентли се е бил на страната на проруските сепаратисти в Донбас от 2014 г. По-късно работил като военен кореспондент за финансирания от Кремъл многоезичен новинарски портал „Спутник“.

Според медийни съобщения Бентли е пътувал до Донецк през април 2024 г., за да отрази последиците от украинска атака срещу военно съоръжение.

Той е бил заловен от руски войници. След смъртта му извършителите са се опитали да прикрият следите, като взривили колата му заедно с неговото тяло, се казва още в медийните публикации.

В случая на Бентли разследването е започнало бързо, тъй като той е работил за руско държавно медийно издание. Освен американски паспорт той е имал и руско гражданство.

Присъдата идва в момент, в който Москва преговаря с Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна и търси подобряване на отношенията с американския президент Доналд Тръмп. /24 часа

