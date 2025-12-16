IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Турция свали дрон, приближил границата откъм Черно море

Той е бил унищожен в безопасна зона извън населено място

16.12.2025 | 08:10 ч. 10
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че военновъздушните сили са свалили дрон извън контрол, който е засечен на въздушното пространство на Турция над Черно море. 

"Над Черно море беше установена следа в небето, която приближава въздушното ни пространство и беше проследена в рамките на рутинна процедура. С цел да бъде осигурена сигурността на въздушното ни пространство, беше поставена задача за реакция на самолетите Ф-16, които са под контрола на НАТО и турската армия.

След като стана ясно, че става дума за дрон, който е излязъл извън контрол, в името на това да не бъде даден повод за възникване проблемна ситуация, той беше свален в безопасна зона извън населено място", гласи съобщението на Министерството на отбраната на Турция, публикувано в официалния профил на институцията в мрежата "Екс". 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Турция дрон черно море свали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem