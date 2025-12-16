Турция свали дрон, приближил границата откъм Черно море

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че военновъздушните сили са свалили дрон извън контрол, който е засечен на въздушното пространство на Турция над Черно море.

"Над Черно море беше установена следа в небето, която приближава въздушното ни пространство и беше проследена в рамките на рутинна процедура. С цел да бъде осигурена сигурността на въздушното ни пространство, беше поставена задача за реакция на самолетите Ф-16, които са под контрола на НАТО и турската армия.

След като стана ясно, че става дума за дрон, който е излязъл извън контрол, в името на това да не бъде даден повод за възникване проблемна ситуация, той беше свален в безопасна зона извън населено място", гласи съобщението на Министерството на отбраната на Турция, публикувано в официалния профил на институцията в мрежата "Екс".