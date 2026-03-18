Джей Ло била в криза след третия си развод

Дженифър Лопес разкри, че разводът с Марк Антъни я е накарал почти да се откаже от всичко. 56-годишната актриса и певица направи това признание на свой концерт в Лас Вегас на 6-и март. Звездата и певецът сключиха брак през юни 2004 г., но обявиха раздялата си през 2011 г. Разводът бе финализиран през 2014 г. и бе трети развод за изпълнителката.

Двамата с Марк имат близнаци - Макс и Ема, които се родиха през 2008 г.

"След третия ми развод - тогава започнах да ставам наистина добра в това. Сериозно, това не е смешно. Всъщност, беше наистина тежко време. Наистина щях да се откажа от всичко. Имам предвид, бях необвързана майка с две 3-годишни близнаци", обясни Джей Ло.

