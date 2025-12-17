Мисията на Путин да дерайлира Украйна - влак по влак

Беше 2:44 ч. сутринта, когато Нина Забиела чу първите експлозии на гарата, където работеше от три десетилетия, следвайки родителите и бабите и дядовците си, които също бяха украински железопътни работници.

Втурвайки се към гарата все още по нощница, тя намери величествената сграда от 19-ти век в пламъци, отломки, разхвърляни по пероните, и осакатени вагони, които стояха на релсите. "Плаках", спомня си Забиела. "Железопътната линия е като моето семейство. Защо трябваше да унищожат тази красива сграда?"

Двама души, включително железопътен инженер, бяха убити при руския удар, при който 15 дрона-самоубийци от Шахед се врязаха в гара Лозова, критичен възел в разпростиращата се железопътна мрежа на Украйна.

Въпреки че гарата в Лозова все още е в руини, бяха необходими само два дни, за да се възобновят нормалните услуги. Руските атаки срещу мостове и релси на други места обаче доведоха до рязък спад на броя на влаковете, преминаващи през гарата, от 32 всеки ден преди пълномащабната инвазия на Русия преди почти четири години до само осем днес, пише "The Times".

Някои от най-кървавите атаки от ранните дни на инвазията са се случили на железопътни гари, включително ударът през април 2022 г. срещу гара Краматорск, при който загинаха 63 души, предимно жени и деца, чакащи влак, който да ги евакуира. Изследователи от Human Rights Watch са открили доказателства, че Русия е използвала касетъчни боеприпаси при атаката.

Но през последните шест месеца Украйна наблюдава драматично увеличение на атаките срещу железопътната си система, като броят на ударите се е утроил спрямо по-рано във войната. Повече от 600 са се случили от юли насам като част от по-голяма кампания за унищожаване на инфраструктурата на Украйна и нейното демонтиране като нация.

Гара Лозова предшества самия град.

Тя е построена по царско време като пресечна точка на две линии, едната от Западна Русия, през Сумска и Харковска области, към Азовско море, а другата до Севастопол в Крим. В началото на 20-ти век е построена трета линия, преминаваща през Лозова, за да свърже богатия на въглища индустриален център на Донбас със Западна Украйна.

Именно такива връзки Русия се опитва да прекъсне. Москва се въздържаше от атаки срещу железопътните линии в началните етапи на войната, може би вярвайки, че ще им трябват, когато поемат контрола над цялата страна. След като осъзнаваха, че Киев няма да падне, започва кампанията срещу украинските железници.

"Те започнаха да атакуват граничните райони около Суми и Чернигов, за да се опитат да елиминират пътническия транспорт, да създадат "зона на терора" и да ги откъснат от останалата част на Украйна", каза Олексий Кулеба, вицепремиерът, отговарящ за инфраструктурата.

Във втори етап руснаците атакуваха линии, превозващи товари до морските пристанища на Украйна, в опит да осакатят икономиката ѝ. Трето, те се насочиха към логистични линии за доставки на оръжие и войници на фронта.

Лозова се озова на фронтовата линия на битката за Донбас, източния регион, който президентът Путин обеща да превземе или със сила, или чрез натиск върху Украйна да се откаже от споразумение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Съединените щати. От Лозова влакът пътуваше чак до Краматорск, където бяха евакуирани ранени войници и обикновени цивилни, а съпруги и приятелки на войници слизаха за откъснати събирания с техните близки. Към ноември обаче влакът спира в Барвинково, точно преди границата с Донецка област, една от двете, които съставляват Донбас.

Автобусите, заместващи железопътния транспорт, все още често пътуват по пътя от Лозова и Барвинково до Краматорск, но ситуацията със сигурността там се влоши толкова драстично напоследък, че железопътните ръководители решиха, че вече не могат да молят работниците си да поемат пътуването.

"Това е, за да защитим нашите шофьори", каза Кулеба.

Зад вражеските линии Русия използва железопътните линии на Украйна, за да снабдява собствените си сили. Руските бронирани влакове се появиха за първи път в Донбас през 2014 г., когато подкрепяните от Москва сепаратисти и руски войски откъснаха части от региона от Киев. Влаковете, оборудвани с тежки картечници, все още се използват днес, доставяйки танкове, боеприпаси и оръжия на фронта дълбоко в Украйна.

Царска Русия построи железопътни линии в своята империя с по-широко междурелсие от европейското,

със стратегическата цел да предотврати нахлуване с железопътен транспорт от Запада. Украйна наследи железопътна система, уязвима от бившия си имперски господар и откъсната от Европа. Нощният влак от Варшава до Киев спира до четири часа в Римачи, точно от другата страна на полско-украинската граница, където работниците тракат с колела и оси, за да преминат от стандартни европейски релси към по-широките.

През септември Украйна откри първата си железопътна линия със стандартно междурелсие, свързваща западния град Ужгород със Словакия, първият ѝ съвместен инфраструктурен проект с Европейския съюз.

„Това беше много важен момент за нас, символично и логистично“, каза Кулеба. Европейските партньори „бяха изумени“ от скоростта, с която Украйна завърши проекта. „Те вярваха, че ще ни отнеме около три години, но ние завършихме за девет месеца. Толкова е важно за нас, че нашите хора са свързани с Европа.“

В Лозова строителите работят усилено по изграждането на временна чакалня и детска площадка в разрушената приемна зала. Мецанинът с балюстрада, където младоженците са идвали за сватбени снимки, все още е отворен за стихиите, след като дрон „Шахед“ е пробил покрива. Забела е наредил на персонала да постави коледна украса сред останките, за да могат пътниците да пътуват.

Скоро тълпи ще се стекат, за да пътуват за празниците до Харков, Киев и други места в Украйна. Взривен мост означава, че влаковете вече не могат да се движат до близкия Днепър.

