Великобритания ще се присъедини отново към програмата "Еразъм"

Обединеното кралство ще се присъедини отново към програмата "Еразъм" на ЕС - пет години след като обяви, че ще прекрати участието си в нея като част от споразумението за Брекзит с Европейския съюз, съобщи Би Би Си.

ЕС осигурява финансиране чрез схемата за хора, които искат да учат, да се обучават или да се занимават с доброволческа дейност в други европейски страни за период до една година.

През 2021 г. Обединеното кралство я замени със собствена схема "Тюринг", която финансира подобни назначения по целия свят.

Правителството заяви, че няма да коментира текущите разговори. През май премиерът Киър Стармър предложи схема за младежка мобилност да бъде част от ново споразумение с ЕС.

Би Би Си обаче има информация, че студентите от Обединеното кралство ще могат да участват в схемата "Еразъм" от 2027 г. Алекс Стенли от Националния съюз на студентите заяви за медията, че е "фантастично, че още едно поколение студенти ще може да бъде част от програмата "Еразъм", добавяйки, че това би представлявало "огромна победа за студентското движение".

"Студентите водят кампания за повторно присъединяване към "Еразъм" от деня, в който напуснахме", допълни той. Все още не е ясно какво ще се случи със схемата "Тюринг", след като "Еразъм" бъде въведен отново за британските студенти, предаде кореспондентът на БНР.