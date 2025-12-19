Нещо не е наред с Алпите: Необичайно топло време разтопи снега в Доломитите

Стотици ядосани скиори бяха временно блокирани в италиански алпийски курорт, когато снегът се разтопи поради необичайно топло време.

Скиорите в Араба-Мармолада в Доломитите бяха блокирани за повече от час през уикенда, когато пистата, по която се спускаха, се превърна в кал и трева, което наложи затварянето й. Това принуди ентусиастите да се редят на опашка за ски лифт, който да ги свали. Докато се образуваше огромна тълпа, разочаровани скиори се блъскаха и бутаха, за да стигнат до предната част.

"Затварянето на пистата означаваше, че всички трябваше да слязат с лифта. Наистина се надяваме снегът да се върне за Коледа, но в момента в Доломитите вали дъжд", обясни Валерия Геци, ръководител на италианската асоциация на ски курортите ANEF.

Голям брой скиори се бяха появили в Араба-Мармолада с надеждата, че надморската височина от 2300 метра ще гарантира сняг или поне изкуствен сняг, произведен от оръдия. Въпреки това, тъй като температурата се задържа над нулата, е било невъзможно да се използват оръдията, които функционират само когато температурата падне под нулата.

Длъжностни лица заявиха, че температурата в района около Араба-Мармолада е падала до нулата само шест пъти този сезон. Ванда Бонардо, алпийски експерт от екологичната група Legambiente, каза:

"По това време на годината точката на замръзване беше около 1500 метра в този район, докато този уикенд беше на 3500 метра."

Доклад на Legambiente от 2023 г. казва, че девет от десет италиански ски писти сега зависят от оръдия за изкуствен сняг, за да оцелеят.

"Нещо е не наред с Алпите", каза Бонардо. "Има все по-голяма употреба на изкуствен сняг, което означава, че скиорите карат ски сред тревни поляни. Карането на ски все по-малко е спорт, който ви свързва с природата."

Бизнесмен, който се опита да избегне тълпите и да намери големи надморски височини за гарантирано каране на ски, се озова в неприятности с полицията през уикенда, когато беше хванат да лети с хеликоптер до върха на курорт в Ломбардия, въпреки забраната за полети с хеликоптер. Стигайки върха, той е скочил от машината, за да покара ски.

Джорджо Олива, 66-годишен, е рецидивист - той е глобен с 2000 евро за същото нарушение през април.