Откриха мъртъв заподозрения за стрелбата в университета „Браун“

Той е 48-годишен португалски гражданин

19.12.2025 | 07:33 ч. 1
Мъжът, за когото се смята, че стои зад масовата стрелба в университета „Браун“, при която загинаха двама души, а няколко други бяха ранени, е намерен мъртъв.

Това съобщиха властите, предаде АФП.

Началникът на полицията в Провидънс Оскар Перес заяви: „Той се самоуби тази вечер".

През уикенда въоръжен мъж уби двама студенти и рани още седем при стрелба в университета "Браун" в град Провидънс. Стрелецът откри огън по студенти в сградата "Баръс енд Хоули" - седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. След това избяга. 

След стрелбата, която разтърси кампуса на "Браун" - един от най-старите и престижни университети в Съединените щати, висшето учебно заведение от т. нар. Бръшлянова лига, отмени занятията и изпитите до края на годината. /NOVA

