IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Русия: Голям удар за войнолюбците в ЕС, водени от провалилата се Урсула

Съветник на Путин приветства решението на срещата на върха на ЕС да не се използват замразените активи на Русия

19.12.2025 | 08:48 ч. 21
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин в сферата на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум“ са победили, след като лидерите на Европейския съюз решиха да изтеглят заем за финансиране на Украйна, вместо да използват замразените активи на Русия, предаде Ройтерс.

Свързани статии

„Голям УДАР за войнолюбците в ЕС, водени от провалилата се Урсула  – гласовете на разума в ЕС БЛОКИРАХА НЕЗАКОННОТО използване на руските активи за финансиране на Украйна“, написа Дмитриев в „Екс“, очевидно визирайки председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия ЕС Кирил Дмитриев замразени руски активи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem