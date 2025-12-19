Морската пехота на САЩ разполага с ново тактическо превозно средство срещу дронове

Американската морска пехота разполага с ново тактическо превозно средство за лов и унищожаване на дронове. Службата обяви, че интегрираната система за противовъздушна отбрана на морската пехота (MADIS) е в производство от септември. Според службата, след няколко седмици интензивно обучение за работа с новото оборудване и учение с бойна стрелба в Центъра за въздушно-сухопътни бойни действия на морската пехота, MADIS вече е в експлоатация.

Морските пехотни части вече разполагат с надеждна оръжейна система за справяне с безпилотни летателни апарати на ниска височина.

MADIS е оборудван с 30-милиметров автомат и противовъздушни ракети FIM-92 Stinger, което предлага на тактическите командири разнообразни кинетични опции за борба с вражеските дронове, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Тя се базира на два типа съвместни леки тактически превозни средства, които са проектирани да работят в тандем и да се справят както с пилотирани, така и с безпилотни въздушни заплахи.

"След като подкрепяхме общността GBAD през последните 22 години, от училището до програмния офис, е ясно, че MADIS предоставя критично нова способност на бойците", каза старши сержант Брандън Мийдърс от морската пехота в прессъобщение на службата.

MADIS е проектирана да осигурява експедиционна противовъздушна отбрана и бързи способности на командирите на морската пехота. В крайна сметка морската пехота е експедиционна сила, предназначена да води битка с врага. Затова нейните оръжейни системи трябва да бъдат достатъчно гъвкави и мобилни, за да могат да бъдат разположени на фронтовата линия.

Тактическата, оперативната и стратегическата стойност на дроновете

Военните действия се променят и безпилотните летателни системи играят все по-голяма роля в тактически, оперативни и дори стратегически ситуации.

На тактическо ниво безпилотните летателни системи предоставят на командирите достъпни кинетични опции, както и важни разузнавателни възможности. Например, механизирана рота, слязла от превозните средства, може да разчита на дронове, за да разузнае предполагаема вражеска позиция и, ако е необходимо, да разположи безпилотни летателни системи за еднопосочна атака, за да отслаби или неутрализира заплахата.

На оперативно ниво висшите командири могат да използват безпилотни летателни системи за разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни мисии, за да получат по-добра представа за бойното поле и движенията на противника. Освен това самоубийствените дронове могат да бъдат полезни и в оперативна среда, като атакуват важни позиции на врага, като командни и контролни центрове, складове за муниции, железопътни линии, артилерийски позиции и системи за противовъздушна отбрана.

Накрая, на стратегическо ниво, висшите командири и политиците могат да използват дронове както за разузнавателни мисии, така и за стратегически удари дълбоко зад фронтовите линии. Например, самоубийствените дронове могат да атакуват нефтопреработвателни станции или големи въздушни бази на противника. Освен това правителствата могат да използват дронове за създаване на дипломатически инциденти в подкрепа на външната политика и военните цели.

Американските въоръжени сили следят отблизо конфликта в Украйна и начина, по който двете воюващи страни използват безпилотни летателни системи, за да увеличат максимално своята смъртоносност на и извън бойното поле. Разработването на тактическите превозни средства MADIS за лов и унищожаване на дронове е пряк резултат от този процес на извличане на поуки.