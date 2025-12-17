Русия предприема отчаяна мярка, за да се бори с украинските дронове

Руските власти планират да регистрират всички мобилни телефони на руски граждани и да ги въведат в държавния регистър. За тази цел Министерството на съобщенията и информационните технологии ще създаде база данни с уникални номера на устройствата - IMEI - през 2026 г., заяви заместник-министърът Дмитрий Угнивенко.

Той обясни необходимостта от подобна мярка с борбата с украинските дронове.

"Ако създадем тази база данни и ги свържем с конкретни номера, ще можем със сигурност да идентифицираме, че SIM картата не е в безпилотен летателен апарат и тогава, да се надяваме, може би този режим на блокиране на мобилния интернет ще бъде леко облекчен. Защото това вече е по-точна връзка", каза Угнивенко на заседание на Обществения съвет към Министерството на съобщенията и информационните технологии.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) е уникален 15-цифрен номер, който се присвоява на всяко мобилно устройство (смартфон, таблет, часовник или модем) и служи за неговата идентификация. В комбинация със SIM картата, IMEI позволява да се идентифицира собственикът на устройството.

Още през 2022 г. Федералната служба за сигурност (ФСБ) предложи създаването на единна база данни с уникални кодове за устройства. Според източници на "Комерсант", ФСБ отбеляза, че инициативата ще повиши ефективността на издирвателните операции и ще допринесе за "предотвратяване на незаконни действия, свързани с използването на мобилни телефони".

По това време Министерството на комуникациите и информационните технологии подкрепи предложението на ФСБ и обеща да подготви регулаторната и правна рамка за стартиране на регистъра на IMEI. В момента руските власти, под претекст за борба с атаките с дронове, редовно изключват мобилния интернет.

В някои региони достъпът до интернет от мобилни устройства е блокиран за постоянно. Могат да се посещават само сайтове от "белия списък", който включва обществени услуги, банкови приложения и пропагандни медии. В същото време властите въведоха така наречения период на "охлаждане" за руски и чуждестранни SIM карти, след като влязат на територията на Русия от чужбина. През този период абонатите са лишени от достъп до мобилен интернет, както и от възможността да осъществяват повиквания и да пишат SMS-и.