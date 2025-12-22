Ванс: Териториалните остъпки в Донбас възпрепястват уреждането на конфликта

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изказа мнение, че въпросът за териториалните отстъпки на Украйна в Донбас възпрепятства процеса на уреждане на конфликта. Ванс отбеляза и напредъка на украинския фронт по време на преговорите със специалния пратеник на руския президент Кирил Дмитриев в Маями.

Преговори

По време на преговорите със специалния пратеник на руския президент Кирил Дмитриев в Маями беше постигнат напредък на украинския фронт: "Така че пробивът, който чувствам, че постигнахме е, че всички проблеми всъщност са наяве.“

"Постигнат е напредък в усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, но все още няма абсолютна сигурност, че той може да бъде разрешен по мирен път. Не бих казал с увереност, че ще стигнем до мирно решение, но мисля, че има голям шанс да го направим, но има голям шанс и да не го направим", коментира вицепрезидентът, цитиран от ТАСС.

Възможният споделен контрол над Запорожката атомна електроцентрала, разположена на руска територия, се обсъжда на преговорите за Украйна: "Кой контролира [Запорожката] ядрена централа? Може ли да бъде съвместно контролирана? Трябва ли да бъде контролирана от една или повече страни?“, попита Ванс.

По време на преговорите се разглежда статутът на рускоезичните в Украйна, а Ванс попита: "Какво в крайна сметка се случва с етническите руснаци, които все още са в Украйна? Какво се случва с етническите украинци, които все още са в Русия?“.

Териториални въпроси

Въпросът за териториалните отстъпки от страна на Украйна в Донбас възпрепятства процеса на уреждане на конфликта. "Така че тази териториална отстъпка е значителна пречка в преговорите", коментира Ванс. Преди време украинският президент Володимир Зеленски определи териториалните отстъпки като "червени линии".

Украйна разбира, че "в крайна сметка“ ще загуби останалата част от Донецката народна република. "Украинците разбираемо виждат това като основен проблем със сигурността, [дори когато] лично признават, че в крайна сметка вероятно ще загубят Донецк", обобщи Ванс.