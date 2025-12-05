Ванс: САЩ се надява на "добри новини“ за уреждането на конфликта в Украйна

Съединените щати се надяват, че ще има добри новини относно уреждането на украинския конфликт през следващите няколко седмици, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за телевизионния канал NBC News.

"Мисля, че постигнахме голям напредък, но все още не сме стигнали до финалната линия. Мисля, че има надежда - да се надяваме, че ще има добри новини през следващите няколко седмици на този фронт", сподели вицепрезидентът.

Въпреки оптимистичните нагласи за скорошен край на войната в Украйна, Ванс заяви, че трудното постигане на мир е разочарование.

"Руско-украйнската ситуация е източник на вечно разочарование, мисля, за целия Белия дом“, каза Ванс. "Мисля, че наистина си мислехме – и чували сте президента да казва това милион пъти – че това ще бъде най-лесната война за разрешаване. И ако бихте определили мира в Близкия изток като по-лесен за постигане от мира в Източна Европа, щях да ви кажа, че сте луди", обясни Ванс.

На 2 декември руският президент Владимир Путин се срещна със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и американския бизнесмен Джаред Кушнер в Кремъл, припомня ТАСС. Основният фокус на приблизително петчасовата дискусия беше уреждането на конфликта в Украйна. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, разговорът е бил съсредоточен върху основните предложения, очертани в четири документа от американския мирен план.

На 4 декември говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че срещите с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер относно уреждането на украинския конфликт са насочени към постигане на резултати, а не само към PR.